개인정보보호 내부관리계획 설명회’ 개최

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 개인정보 유출 예방 과 관리 체계 점검에 나섰다.

28일 시에 따르면 전날 보건소 회의실에서 개인정보 처리시스템 담당자 18명을 대상으로 ‘개인정보보호 내부 관리계획 설명회’를 개최했다.

이날 설명회는 최근 공공기관에서 잇따른 개인정보 유출 사고로 관리의 중요성이 커짐에 따라, 개인정보보호법에 따른 내부 관리계획을 철저히 수립하고 관리 수준을 강화하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 개인정보 유출 및 분실 사고를 예방하고 체계적인 관리 방안을 확립하는 데 중점을 뒀다.

주요 내용은 접근 권한 관리, 주기적인 접속 기록 점검 및 물리적 접근 통제, 유출 사고 대응 절차 등을 공유하며 실제 공공기관 사례를 통해 실무 담당자들이 관리 체계를 점검할 수 있도록 했다.

시는 이번 설명회를 계기로 개인정보보호 교육과 관리 체계를 지속해서 강화해 나가고, 시민들이 안심할 수 있는 신뢰받는 행정을 실현해 나갈 계획이다.

금원섭 행정안전국장은 “직원들이 개인정보 보호를 생활화하고, 내부 관리 수준을 한층 강화하는 계기가 됐기 기대한다”며, “앞으로도 개인정보 보호 내실화를 위해 지속해서 노력하겠다”고 밝혔다.