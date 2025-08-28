[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 지난 25일 경북도청 동락관 세미나실에서 ‘APEC 외국인 유학생 자원봉사자 성과보고회’를 열었다.

이번 보고회는 경북도 RISE(라이즈)사업의 일환으로 열렸다.

경북에 거주하고 있는 미국, 러시아, 중국, 베트남 등 APEC 회원국 출신의 외국인 유학생 20명은 ‘2025 APEC 정상회의’가 열리는 경주 곳곳을 직접 둘러보며 외국인의 시각에서 행사 준비에 필요한 개선점을 제안하고 이를 바탕으로 제작한 SNS 홍보 영상 콘텐츠를 발표했다.

심사위원들은 콘텐츠의 창의성과 협동성, 그리고 봉사활동이 지닌 사회적 가치를 중점적으로 평가하며 이들의 노력을 격려했다.

행사 종료 후에는 ‘대학생 모의 APEC 개회식’이 열려 학생들이 글로벌 이슈에 대한 시야를 넓히는 계기를 가졌다.

프로그램 성과에 힘입어 9월에는 180명의 신규 외국인 유학생들이 추가로 합류해 APEC 정상회의 성공 개최를 위한 봉사활동에 나설 예정이다.

동국대 WISE캠퍼스는 이번 활동을 통해 다양한 국적의 학생들이 문화적 배경을 넘어 협력하며 APEC의 성공적인 개최와 국제 홍보를 위한 초석을 다지고 글로벌 역량과 공동체 의식, 리더십을 함양하는 소중한 기회가 된 것으로 평가하고 있다.

이와 함께 ‘APEC 정상회의’를 계기로 지역사회와 세계를 잇는 다채로운 프로그램을 지속적으로 추진할 방침이다.

동국대 WISE캠퍼스 이유경 국제교류처장은 “학생들의 열정 덕분에 의미 있는 성과를 거둘 수 있었다. 앞으로도 외국의 유학생들이 지역사회와 활발히 교류하며 봉사활동을 이어가길 기대한다”고 말했다.