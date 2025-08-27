서울 서초구 래미안 원베일리 아파트 단지 입구 모습. [뉴시스]
서울 서초구 래미안 원베일리 아파트 단지 입구 모습. [뉴시스]

[헤럴드경제=장연주 기자] 서울 서초구 반포동의 ‘래미안 원베일리’ 136.21㎡(전용면적 101.97㎡, 20층)이 최근 82억1000만원에 거래되며 또 다시 신고가를 기록했다. 이 단지의 같은 면적이 올 3월 74억8000만원에 거래된 만큼, 불과 다섯 달 만에 7억3000만원이 오른 셈이다.

27일 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 해당 거래는 지난 6일 계약이 체결됐다. 앞서 지난 달 이 단지 전용 116.95㎡(23층)도 92억원에 매매됐다.

지난해에는 전용 133.95㎡가 106억원에 손바뀜하며 3.3㎡당 2억6000만원이 넘는 기록을 세운 바 있다.

서초구는 올 3월 토지거래허가구역으로 지정되면서 전세를 끼고 매매하는 ‘갭투자’를 할 수 없게 됐다. 또 6월에는 주택담보대출액을 6억원으로 제한하는 고강도 대출규제가 나왔지만 반포 아파트의 진격을 막기에는 역부족이라는 분석이 나온다.

특히 원베일리를 중심으로 초고가 거래가 이어지면서, 거래 절벽 속 일부 고급아파트만 가격을 끌어올리는 ‘양극화’가 심화되고 있다는 분석이 나온다.

‘인분 투기’ 사건 관련 원베일리 측 안내문. [온라인 커뮤니티 캡처]

한편, 평당 가격이 2억원이 넘는 원베일리는 최근 여성 사우나 탕에서 인분이 4차례 발견되는 사건이 발생했으며, 공용 샴푸와 바디워시 도난, 사우나 세신사 고용 논란, 수건 제공 중단, 호텔급 조식 서비스 종료 등 각종 논란이 잇따랐다.


