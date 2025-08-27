[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 고현정이 이혼 당시의 심경을 솔직하게 털어놨다.

고현정은 지난 26일 유튜브 채널 테오의 ‘살롱드립2’에 게스트로 출연했다.

영상에서 고현정은 “32살이라는 어린 나이에 아이 둘을 낳고, 이혼까지 했다”며 “당시의 나는 나이가 엄청 많고, 겪을 것도 다 겪었다고 생각했다”고 밝혔다.

이어 “그래선지 사람들을 만날 때 내 캐릭터대로 못 만났다. 극내향인이라 상대방이 너무 다가오면 힘들었던 것 같다”며 “사람의 인생사에는 흥망성쇠가 있기 마련인데, 흥할 때 막 다가왔던 사람들은 내가 조금 내려가면 쫙 빠졌다가 또 다시 올라오는 것 같으면 다시 몰린다. 그런 경험들 때문에 나를 너무 좋아해주는 사람들에게도 멈칫하게 됐다”고 고백했다.

고현정은 이혼 후 가족들의 반응에 대해 “엄마, 아빠도 두 분이고 동생도 부부고 나만 혼자라는 사실이 안쓰러운가 보다”며 “오히려 나는 부모님이 더 안쓰럽다. 싸우지 말고 잘 살았으면 좋겠다”고 전했다.

이어 “두 분이 조금만 싸우면 이혼하라고 한다”며 “나한테 남편 흉보는 거 너무 잔인하지 않냐고 하면 그만 한다”고 너스레를 떨었다.

고현정 “과거에는 마치 내가 다 아는 듯이 생각했던 거 같다”며 “그러다 5년 전쯤, 크게 아프고 난 뒤에 달라졌다. 스트레스를 너무 받지 말고, 있는 그대로의 나로서 사람을 만나야겠다는 생각에 진솔해지기로 마음먹었다”고 했다.

고현정은 앞서 건강 문제로 입원해 수술받은 바 있다. 응급실에 갑자기 실려 가면서 당일 예정됐던 드라마 제작발표회에도 참석하지 못해 우려를 자아냈다.

고현정은 “건강이 많이 회복되긴 했지만 완치된 건 아니다”며 “건강상 음주는 자제하고 있다. 쓰러진 후 못 마시겠기에 요즘엔 화이트 와인 반 잔 정도만 먹는다”고 했다.

한편, 고현정은 1995년 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼, 8년 만인 2003년 이혼했다. 슬하에 1남 1녀를 뒀다.