[헤럴드경제=김보영 기자] 배달 음식에 사용되는 플라스틱 용기에서 유래한 미세 플라스틱이 대학생들의 대변에서 다량 검출됐다는 연구 결과가 나왔다.

25일(현지시간) 푸드앤와인에 따르면 최근 중국 산시 의과대학 연구진은 플라스틱 포장재 속 미세 플라스틱이 장 건강에 미치는 영향을 연구한 결과를 국제 학술지 ‘환경 오염’에 발표했다.

연구진은 대학생들이 전체 테이크아웃 주문의 50% 이상을 차지한다는 점에 착안해 200여 명의 학생 중 24명을 선별해 연구를 진행했다. 참가자들에게는 일주일간 음식 섭취와 생활습관을 기록하는 일기를 작성하도록 했다. 여기에는 플라스틱 용기에 담긴 음식 섭취 빈도와 병음료 섭취량 등이 포함됐다.대변 샘플은 플라스틱 교차 오염을 방지하기 위해 금속 숟가락을 사용해 유리병에 담도록 했다.

연구진이 라만 분광법과 미세 FTIR을 활용해 샘플을 분석한 결과, 모든 참가자의 대변에서 미세플라스틱이 검출됐다. 평균적으로 대변 100g당 171~269개의 입자가 발견됐으며, 대부분은 PET(폴리에틸렌 테레프탈레이트) 소재로 작고 얇은 섬유 형태였다. PET는 생수병, 탄산음료병, 각종 포장재 등에 널리 쓰이는 소재다.

특히 플라스틱 포장 식품을 하루 세 번 이상 섭취한다고 보고한 학생들은 그보다 적게 섭취한 학생들보다 미세 플라스틱 수치가 현저히 높았다. 연구진은 “일주일에 4~7회 테이크아웃 음식을 주문하는 사람들은 용기를 통해 12~203개의 미세 플라스틱을 섭취할 수 있다”라고 말했다.

또한 플라스틱은 장 건강에도 영향을 미치는 것으로 확인됐다. 참가자들의 장내 박테리아를 조사한 결과, 플라스틱 노출이 가장 심했던 학생들은 염증 및 질병과 관련된 특정 박테리아 수치가 증가한 반면, 장 건강에 도움이 되는 유익균 수치는 감소한 것으로 나타났다. 연구팀은 이러한 결과가 미세플라스틱이 장벽의 온전성을 손상시키고 전신 염증을 유발할 수 있는 잠재적 위험성을 보여준다고 밝혔다.

연구팀은 “청소년을 대상으로 하는 식품 배달 시스템에서 일회용 플라스틱 포장에 대한 더욱 엄격한 규제가 필요하다”고 강조하며 장기적인 건강 영향을 이해하기 위해서는 더 큰 규모의 후속 연구가 필요하다고 덧붙였다.