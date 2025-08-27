-충남 아산 지난해 수출액, 전국 기초지자체 중 ‘최고’ 수준

-고소득 수요층이 주목하는 ‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’ 분양 예정

‘메이드 인 아산’의 저력이 더욱 높아지고 있다. 15년 연속 충청권 수출 1위를 기록하며 제조업 중심 도시로서의 입지를 굳건히 다지고 있어서다. 탄탄한 산업 기반을 바탕으로 고소득 수요가 꾸준히 유입되고 있어, 부동산 시장에서도 아산의 성장 가능성에 다시금 이목이 쏠리고 있다.

한국무역협회에 따르면, 아산의 2024년 연간 수출액은 총 645억7,000만 달러에 달했다. 이는 전국 기초지자체 중 최상위 수준으로, 지역 내 전자·자동차·디스플레이 등 첨단 제조업의 집적도가 높다는 점에서 비롯된 성과다. 올해 2025년 4월 기준 수출 실적도 173억9,000만 달러를 기록하며, 여전히 견고한 수출 흐름을 이어가고 있다.

이는 삼성디스플레이아산캠퍼스, 삼성전자나노시티온양캠퍼스, 현대자동차아산공장 등 대기업과 1·2차 협력업체들이 산업벨트를 형성하고 있기 때문이다. 아산은 단순한 생산 거점을 넘어 고급 기술 인력이 거주하는 자족도시로 성장했고, 산업 관련 개발이 지속적으로 이뤄지며, 고소득 전문직 및 기술직 중심의 실수요층이 꾸준히 유입되고 있다.

이러한 탄탄한 수요를 기반으로 아산 부동산 시장에도 훈풍이 불고 있다. 한국부동산원에 따르면 아산시에서 이뤄진 아파트 매매거래는 올해 1분기 1,274건에서 2분기 1,594건으로 25%나 올랐다.

부동산 업계 관계자는 “아산은 첨단 산업을 기반으로 한 국내 대표 자족도시로 풍부한 일자리와 주거 인프라는 물론 미래가치까지 품어 부동산 시장도 훈풍이 이어지고 있다”며 “특히 아산을 대표하는 대기업 인근 주거지에 대한 관심이 비교적 높고, 검증된 입지 위주로 분양 흥행도 이어가고 있어 신규 분양에 대한 관심은 더욱 높아질 것으로 보인다”고 말했다.

이런 가운데, 앞서 완판 행진을 기록했던 아산탕정지구에 9월 분양을 예정하고 있는 ‘아산탕정 동일하이빌 파크레인’으로 수요자들의 이목이 집중되고 있다.

아산탕정 동일하이빌 파크레인은 충남 아산탕정지구 도시개발사업 A1블록(아산시 탕정면 갈산리 일원)에 들어서며, 지하 2층~지상33층, 전용면적 84~152㎡, 총 821가구 규모이며, 이 중 738가구가 일반분양 물량이다. 타입별 일반분양 가구수는 ▲84㎡A 453가구 ▲84㎡B 129가구 ▲84㎡T 12가구 ▲99㎡A 111가구 ▲99㎡B 30가구 ▲150㎡P 2가구 ▲152㎡P 1가구 등이다.

단지가 들어서는 아산탕정지구 도시개발구역은 약 53만6,400㎡ 면적에 공동주택 4,300여가구가 들어서는 미니신도시급 주거타운이다. 주거는 물론 상업, 교육, 공공시설 등 공원, 녹지까지 체계적으로 조성돼 높은 주거 만족도를 자랑한다. 뿐만 아니라, 주변 R&D집적지구, 천안아산복합환승센터, 곡교천아트리버파크, 아산디스플레이시티 2단지, 아산탕정2도시개발사업 등 대규모 개발사업이 많아 높은 미래가치도 주목받고 있다.

서울은 물론 수도권과 전국 주요 도시의 접근성도 뛰어나다. 1호선 탕정역과 KTX·SRT 천안아산역, 이순신대로, 당진~청주고속도로(일부개통) 등 광역교통망을 중심으로 사통팔달 교통 입지를 갖췄으며, 최근 GTX-C 노선 연장도 활발하게 추진계획되고 있어 교통 여건은 더욱 개선될 전망이다.

우수한 교육 여건도 빼놓을 수 없다. 단지 바로 옆 갈산초(유치원)와 탕정중, 갈산중, 탕정4중(2027년 3월 예정), 충남외고, 삼성고, 탕정고(2028년 3월 예정) 등 주변 학교가 많고, 명문 학원가와 탕정온샘도서관 등이 인접해 있어 공·사교육을 모두 만족하는 입지를 자랑한다.

풍부한 생활인프라도 누릴 수 있다. 갤러리아백화점, 이마트트레이더스, 모다아울렛등 천안아산역 주변으로 형성된 대형 인프라를 공유할 수 있고, 도보권 내 탕정 중심상권도 이용할 수 있다. 또한, 온샘근린공원, 용곡공원, 지산공원, 곡교천 등 단지 인근 천혜의 자연환경도 조성돼 있어 쾌적한 주거환경에 대한 기대감도 높다.

아산탕정 동일하이빌 파크레인은 차별화된 상품성도 갖췄다. 단지를 남향 위주로 배치해 채광과 통풍이 우수하고, 최대 5베이, 판상형 맞통풍 위주로 설계해 개방감도 뛰어나다. 팬트리, 드레스룸 등 집안 곳곳에 수납공간을 마련해 공간활용도를 극대화했으며, 일부 세대에 테라스와 펜트하우스 등 특화 설계를 적용해 주거 만족도를 끌어올렸다.

한편, 프리미엄 브랜드 동일하이빌이 적용된다는 점도 눈길을 끈다. 동일하이빌은 대한민국 최초로 ‘지상에 주차장 없는 아파트’, ‘면진설계 아파트’ 등을 선보이며, 고객을 모든 가치의 중심에 두고 전국 곳곳에서 아파트를 성공적으로 공급한 바 있다. 특히 천안에 총 8개 단지 5,564가구의 대규모 주거 단지를 성공적으로 조성하며, 지역 대표 브랜드로 확고히 자리매김했다. 동일하이빌은 향후 고객의 기대를 뛰어넘는 주거 솔루션을 제공하며, 새로운 주거 문화를 선도해 나갈 전망이다.

아산탕정 동일하이빌 파크레인 견본주택은 충남 아산시 배방읍 장재리 일원(천안아산역 2번출구 인근)에 마련되며, 9월 오픈 예정이다.