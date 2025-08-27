곤충 체험·외식 지원 결합…지역사회에 따뜻한 나눔

[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드리테일이 운영하는 NC강서점이 취약계층 아동 354명을 대상으로 문화 나눔 캠페인을 펼친다고 27일 밝혔다.

오는 31일까지 이어지는 캠페인은 여주곤충박물관 팝업스토어 전시 무료 관람과 피자몰 외식 지원으로 구성했다. 곤충 체험은 여주곤충박물관이 후원한다. 식사 비용은 NC강서점과 이랜드복지재단이 공동 부담한다.

지난 26일에는 ‘지역 아동 초청 문화나눔 전달식’이 열렸다. 현장에는 임성환 NC강서점 지점장, 조미숙 여주곤충박물관 관장, 우정민 등촌3동 동장, 박정숙 강서구가족센터장, 이랜드복지재단 관계자 등이 참석했다.

초청 아동은 강서구 관내 저소득층, 한부모·다문화 가정 아동, 그룹홈 및 가정위탁 아동들이다. 강서구청·등촌3동 행정복지센터·이랜드복지재단 협력기관을 통해 선별됐다.

캠페인은 강서구 아동친화정책과 맞물려 의미가 크다. 강서구는 2022년 유니세프로부터 아동친화도시 상위 단계 인증을 받았다. 2026년 재인증을 목표로 다양한 정책을 추진 중이다.

이랜드리테일 관계자는 “앞으로도 지역사회와 긴밀한 파트너십을 기반으로 실질적 도움이 되는 사회공헌 활동을 펼칠 것”이라고 말했다.