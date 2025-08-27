[헤럴드경제=나은정 기자] 넷플릭스 오리지널 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 넷플릭스 영화 가운데 역대 최다 시청이라는 대기록을 세웠다.

27일 넷플릭스 공식 사이트 투둠에 따르면 ‘케데헌’ 누적 시청 수는 2억3600만회로, 넷플릭스에서 역대 가장 많이 본 영화로 꼽혔다.

기존에는 2021년 11월 공개된 배우 드웨인 존슨과 라이언 레이놀즈가 출연한 액션 스릴러 영화 ‘레드 노티스’(2억3090만 시청 수)가 1위 자리를 지켜왔지만, ‘케데헌’이 이를 뒤집었다.

쇼 부문을 합친 전체 콘텐츠에서도 ‘오징어 게임 1’(2억6520만 시청 수), ‘웬즈데이 1’(2억5210만 시청 수)에 이어 역대 3위를 기록했다.

넷플릭스는 공개 후 91일간의 누적 시청 수를 집계해 발표하는데, ‘케데헌’은 지난 6월 20일 공개돼 약 3주 정도 더 누적 시청 수를 집계할 기간이 남아있어 추후 ‘웬즈데이’와 ‘오징어 게임’을 넘어설 가능성도 존재한다.

‘케데헌’은 지난 23∼24일(현지시간) 주말 동안 북미에서만 1700개 극장에서 관객들이 노래를 함께 부르는 ‘싱어롱’ 특별 상영이 진행됐고, 이 중 1000개가 넘는 상영관의 티켓이 매진된 것으로 알려졌다. 이에 영화는 주말 북미 지역 박스오피스 1위에 올랐고, 극장가에선 1800달러∼2000달러(약 250억~280억원)의 수익을 올린 것으로 추산됐다.

‘케데헌’은 K팝 아이돌 걸그룹 헌트릭스가 악령인 보이그룹 사자보이즈를 물리치고 노래로 세상을 보호한다는 이야기로, 한국의 문화를 잘 녹여내 관객들의 폭발적인 관심을 끌어냈다.