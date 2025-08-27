[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 사유리가 ‘아들 숙제 논란’에 사과했다.

사유리는 지난 26일 자신의 유튜브 채널을 통해 ‘사유리가 아이 숙제 안 시키는 이유 해명합니다’라는 제목의 영상을 게재했다.

사유리는 영상에서 “진짜 미안하다. 이렇게 될 줄은 몰랐다. 내가 말실수했다”며 제작진에게 먼저 사과한 뒤 “이렇게 일이 커질 줄 몰랐다. 영상을 보니 ‘나 안 해요’라고 자신 있게 말하는 게 뻔뻔해 보이더라. 내가 봐도 보기 안 좋았다”고 말했다.

그는 “선생님께는 ‘부탁드립니다’라고 했고, 선생님도 괜찮다고 하셨다. 학생들이 다 같이 숙제한 건 아니었다”면서도 “유치원도 규칙이 있는데 거기까지 생각하지 못한 것 같다. 내 잘못을 통해 다시 한번 많이 배운 거 같다. 많이 혼내주시고 걱정해 주셨다. 내가 성장하는 과정이고, 많이 반성했다”고 했다.

그러면서 “젠이 5세니까 2년 후에는 초등학교에 들어간다. 규칙도 확실히 알아야 한다. 나도 어렸을 때는 숙제를 아예 안 했는데 그러면 안 된다는 걸 다시 깨달았다. 나처럼 되면 안 되니까. 나보다 더 좋은 인생, 좋은 인격 갖고 많이 배웠으면 좋겠다. 내가 못 했던 거나 약했던 부분을 더 성장시키고 싶다”고도 했다.

더불어 “일본에 계신 부모님도 논란에 대해 알고 있다. 엄마는 ‘숙제는 해야 한다. 아니면 너처럼 된다. 너처럼 되면 안 된다’고 하시더라”라고 덧붙였다.

앞서 사유리는 지난 3월 공개된 유튜브 채널 ‘A급 장영란’ 영상에서 아들 젠의 교육관을 밝힌 바 있다. 당시 그는 “아들 영어 유치원 선생님께 ‘우리 아들은 숙제를 절대 하지 않는다. 나도 이 나이에 숙제하는 것을 반대한다. 나는 숙제 안 하는 아들을 자랑스럽게 생각하고 있으니 절대로 우리 아들한테 숙제를 보내지 말아 달라’고 편지를 썼다”라고 밝혔다. 그 이유로 숙제가 언어에 대한 호기심을 꺾을까 봐 걱정돼서라고도 부연했다.

그러나 이는 곧 논란으로 번졌다. 그의 교육관이 이해되지 않는 것은 아니지만, 단체 생활을 하는 유치원의 규칙을 어기는 것은 올바른 행동이 아니라는 것이다. “민폐다”, “그럴거면 숙제 없는 곳을 찾아보냈어야 한다”, “홈스쿨링 해라” 등 비판 섞인 댓글도 쏟아졌다.

한편 사유리는 지난 2020년 11월 아들 젠을 출산했다. 당시 사유리는 결혼하지 않고 정자은행을 통해 아이를 출산한 ‘자발적 비혼모’라는 사실을 밝혀 화제를 모았다. 현재 사유리는 유튜브 채널을 통해 소통하고 있다.