‘프리키 프라이데이 2’ 주인공 탑승 차량 “글로벌 콘텐츠 협업 통해 브랜드 경험 선사”

[헤럴드경제=양대근 기자] 제네시스 브랜드(이하 제네시스)는 자사의 GV60와 GV80 모델이 디즈니 신작영화 ‘프리키 프라이데이 2’ 주인공들의 탑승 차량으로 등장한다고 27일 밝혔다.

제네시스 최초의 전용 전기차인 GV60는 영화 속 주인공의 엄마 테스(제이미 리 커티스 분)가 타는 차량으로 나와 특유의 세련되고 미래지향적인 감성을 전달한다. 대형 럭셔리 SUV(스포츠유틸리티차량) GV80는 딸 애나(린제이 로한 분)가 운전하는 차량으로, 역동적이고 스포티한 개성을 통해 자유분방한 캐릭터의 매력을 높인다는 평가다 .

이날 국내에 개봉하는 프리키 프라이데이 2는 지난 2004년 개봉한 프리키 프라이데이의 속편이다.

과거 한 차례 몸이 바뀌었던 엄마 테스와 딸 애나가 세대를 초월해 또다시 몸이 뒤바뀌게 되는 예측불가 스토리를 바탕으로 가족 간의 감동과 사랑, 유쾌한 코미디를 선사할 예정이다.

제네시스 관계자는 “GV60와 GV80를 영화에서 만나보는 즐거움을 제공함으로써, 브랜드를 일상 속에서 자연스럽게 경험하고 각인시키는 계기가 되기를 기대한다”고 밝혔다.