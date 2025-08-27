8월 20일부터 9월 19일까지 접수… 지역 내 기관·기업·단체 참여 가능 환경(E) 부문 다양한 우수사례 발굴로 지속가능발전 인식 확산 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 8월 20일부터 9월 19일까지 한 달간 2025 ‘중랑 ESG 공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 지역 내에서 추진 중이거나 완료된 환경(Environmental) 분야의 실천 및 교육사례를 발굴해 우수사례를 인증·공유하며 지속가능발전 인식을 확산하기 위해 마련됐다.

응모 대상은 중랑구에 소재한 공공기관·기업·단체 등이며 개인은 제외된다. 참가 단체는 실천 또는 교육 부문 가운데 한 분야를 선택해 응모할 수 있다

신청은 중랑구청 누리집(구민참여-인터넷접수-구정-중랑 ESG 공모전) 또는 이메일을 통해 가능하며, 인터넷 신청이 어려운 경우 우편이나 방문 신청도 허용된다.

제출된 사례는 심사를 거쳐 총 30건을 우수기관으로 인증한다. 이 가운데 최우수 2건, 우수 4건, 장려 6건 등 총 12건은 우수사례로 별도 선정하여 상장을 수여한다. 구는 우수기관으로 선정된 기관·단체에 인증서와 인증 현판을 수여하고, 구민이 참고할 수 있는 모델로 확산시킬 계획이다.

선정 기관에는 인증서와 현판 제공 외에도 ▲공공기관 우선구매 홍보 지원 ▲지속가능발전 주간 홍보 부스 참여 기회 제공 ▲구청 홍보 매체를 통한 우수사례 소개 등 다양한 혜택이 주어진다.

심사 결과는 11월 중 중랑구청 누리집을 통해 발표되며, 표창 및 인증서·현판은 12월 열리는 ‘2025 중랑 ESG 성과교류회’에서 수여된다. 행사에서는 수상 기관들이 성과를 발표하고 교류하며 협력의 기반을 넓혀가는 시간이 마련될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “실천할 수 있는 탄소중립 우수사례를 발굴하고 확산하는 것이 기후 위기 시대 지역사회가 할 수 있는 가장 효과적인 대응”이라며 “이번 공모전을 계기로 다양한 단체의 실천 및 교육 모델이 널리 전파되길 기대한다”고 말했다.