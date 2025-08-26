오는 28일까지 3일간 코엑스서 진행 “기능성 성분 접근성 확대, 규제 개선해야”

[헤럴드경제=강승연 기자] 한국건강기능식품협회는 26일 서울 삼성동 코엑스에서 ‘K-헬스 콘퍼런스 2025’를 개최했다.

오는 28일까지 열리는 이번 행사는 지난해 제시한 ‘K-헬스 W.A.V.E’ 비전을 기반으로 건기식 산업의 글로벌 경쟁력 강화 전략을 본격 모색하기 위해 마련됐다.

행사에서는 건기식 전문 전시회 ‘HI KOREA’와 연계해 제도, 기술, 수출, 유통 등 산업 핵심 이슈를 심도 있게 다루는 다양한 세션과 상담회를 운영한다.

기능성 원료 인정 전략 및 기능성 소재 기술, 건강기능식품 수출 전략, 유통 트렌드 및 디지털 전환 등을 주제로 총 5건의 세미나와 6건의 상담회가 진행된다.

정명수 건기식협회장은 이날 축사에서 “K-팝과 K-푸드가 전 세계를 휩쓸고 있는 지금이야말로 K-헬스 전략을 실제로 구체화하고 실행에 옮겨야 할 매우 중요한 골든타임”이라며고 말했다.

이어 “산업계, 학계, 정부, 유통·마케팅 전문가들이 한자리에 모여 기능성 원료부터 수출 전략, 글로벌 트렌드까지 실질적인 논의와 협력을 통해 건강기능식품 산업에 새로운 큰 물결이 시작되길 바란다”고 전했다.

글로벌 건강기업 디에스엠퍼메니쉬의 프랑수아 셰플러 부사장은 기조연설에서 “K-컬처가 세계에 영향을 미치는 지금, 한국의 건강기능식품 산업이 세계화를 선도할 수 있다”며 “기능성 성분 접근성 확대, 규제 체계 개선, 품질관리 체계 구축 등을 통해 글로벌 시장 경쟁력을 강화해야 한다”고 강조했다.

한편 건기식협회는 이번 콘퍼런스를 통해 산·학·연·관의 협력 체계를 강화하고, 건기식 산업이 글로벌 헬스케어 시장의 핵심 분야로 자리매김할 수 있도록 실행 기반을 확립해 나갈 계획이다.