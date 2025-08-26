“김문수에 두번 속지 않아 다행이지만” “尹·韓 등 사이비 보수 절연할수 있나”

[헤럴드경제=강문규 기자] 홍준표 전 대구시장은 26일 장동혁 후보가가 김문수 후보를 꺾고 국민의힘 당대표로 선출된 데 대해 “본격적인 이재명 칼춤에 살아 날수 있을까”라고 우려했다.

홍 전 시장은 이날 페이스북을 통해 “김문수는 대선 사기 경선에 이어 또다시 당대표 경선에서도 똑같은 방법을 시도 하다가 그당 당원들이 두번 속지 않아 다행이지만 신천지·통일교·전광훈등 이단 종교세력들과 그당이 절연할수 있을까”라며 이같이 밝혔다.

홍 전 시장은 특히 “윤석열·한동훈등 사이비 보수 용병세력들과 절연할수 있을까”라며 “천방지축 틀튜버에 갇혀 헤어 나오지 못하는 사람들이 국민들 지지를 회복할수 있을까”라고 말했다.

그러면서 “신구미월령(新鳩未越嶺, 경험이 부족한 젊은 사람이 나이 든 사람을 이기지 못한다는 뜻)이 안 돼야 할 텐데”라도 했다.

한편 이날 26일 국회 도서관에서 속개된 제6차 전당대회 당 대표 결선투표에서 국민의힘을 이끌 새 대표로 강성 반탄파(윤석열 전 대통령 탄핵 반대파)인 장 대표가 선출됐다. 장 대표는 22만302표(50.27%)를 얻어 김문수 전 고용노동부 장관(21만7935표·49.73%)보다 2367표를 더 얻으면서 승리했다. 재선인 장 대표가 6·3 대선에서 당의 대선 후보였던 김 후보를 꺾으며 이변을 연출한 것이다.