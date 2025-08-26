3실장 백악관 인근 프레스 센터서 정상회담 성과 소개 이 대통령 먼저 국방비 증액 거론 오늘 회담에도 재무장관 대신 에너지 장관 참석해

[헤럴드경제(워싱턴DC)=서영상 기자] 위성락 대통령실 안보실장이 25일(현지시간) 한미 정상회담에 대해 “원자력 협력 문제에 대해서도 정상 간 의미 있는 논의가 있었다”고 밝혔다

위 실장은 이날 백악관 인근에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 열고 이같이 말했다. 브리핑에는 강훈식 비서실장, 김용범 정책실장도 함께해 이번 정상회담의 성과를 소개했다.

위 실장은 “앞서 우리 정부가 목표로 세운 경제통상 분야, 한미 동맹 현대화, 새로운 협력 분야 모두에서 소기의 성과를 거뒀다”면서 “경제 통상 분야는 세부 내용에 대한 협의 과정이 남아 있지만 전체적으로 투자·구매·제조업 협력 등에 대해 정상 차원 논의가 있었고 후속 논의가 더 진전될 것”이라고 했다. 이어 “경제 통상 분야의 안정화가 한 단계 더 진전되는 의미가 있었다고 평가한다”고 설명했다.

이어 “동맹 현대화는 일정한 진전이 있었다. 동맹 발전 방안에 대해 협의가 있었고 공감대를 이뤘다. 이 대통령은 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 연설에서 말했듯 국방비 증액 등 한반도 안보를 지키는 데 주도적인 역할을 하겠다고 말했다”고 부연했다.

국방비 증액에 대해선 “이 대통령이 먼저 거론했다”고 설명했다. 방위비 분담금 인상 문제를 두고는 “방위비 개념을 좁게 보면 미국 측과 체결한 방위비 분담금 특별협정(SMA)으로만 봐야 하고, 넓게 보면 국방비랑 섞어서 봐야 하는데 우리가 논의를 정교하게 하려면 좁게 봐야 한다”며 “SMA를 다시 오픈해서 (방위비 분담금을) 늘리자는 이야기는 없었다. 국방비를 늘리자는 이야기는 있지만 SMA와 관련 없다”고 말했다.

트럼프 대통령의 미국산 무기 구매 발언과 관련해선 “무기 구매 요구까지 있지는 않았다”면서 “미 측에서도 미국의 방산업 중 경쟁력이 있는 분야에 대한 언급들은 있었다”고 했다. 아울러 “우리는 우리가 필요한 영역에서 미국 무기를 구매하려고 한 것이고, 그것도 꼭 필요하고 중요한 첨단 무기를 구매하려고 하는 것이기 때문에 서로 간에 의견이 맞았다고 볼 수 있다”고 부연했다.

위 실장은 “미국과 조선업 역량을 크게 늘려가겠다는 공감대를 형성했고, 내일 필리 조선소를 방문하는 것도 새 영역개척의 일환”이라고 덧붙였다.

위 안보실장은 원자력 협력 분야와 관련해서는 “앞으로 추가 협의가 이어질 것”이라면서도 “원전 협력은 몇 갈래로 진행되고 있는데, 상세히 소개하긴 어렵다”고 했다.

그러면서 김용범 정책실장이 “오늘 회의 참석자가 원래는 베선트 재무장관이었는데 미국측에서 에너지부 장관으로 변경했다”면서 “우리 산업부 장관님과 협의채널을 공고히 한다. 이런 의미가 아니었을까? 상업적인 협력관계에 대해서는 논의가 더 이루어질 것이라 관측한다”고 부연했다.