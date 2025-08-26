[헤럴드경제=민성기 기자] 최근 소속사와 결별한 방송인 박지윤이 넷플릭스 ‘크라임씬’으로 복귀한다.

채널 ‘Netflix Korea 넷플릭스 코리아’에는 지난 25일 ‘크라임씬 제로 공식 티저 예고편 넷플릭스’라는 제목의 영상이 업로드됐다.

영상에는 플레이어가 용의자와 탐정이 돼 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 롤플레잉 추리 게임 ‘크라임씬 제로’의 예고편이 담겼다.

티저에는 각 플레이어가 용의자와 탐정으로 분해 활약하는 모습이 담겼다. 넷플릭스로 자리를 옮긴 ‘크라임씬’의 새로운 시즌 ‘크라임씬 제로’에는 장진, 박지윤, 장동민, 김지훈, 안유진 등이 출연한다.

지난 5월 소속사 JDB엔터테인먼트와 중도 계약 해지한 박지윤은 이번 방송이 첫 복귀 작품이 될 예정이다.

당시 박지윤의 담당 매니저가 건강상의 이유로 퇴사하면서 박지윤도 함께 소속사를 떠나게 됐다. 중도 계약 해지와 관련된 위약금은 발생하지 않은 것으로 알려졌다.

박지윤은 2009년 결혼한 KBS 아나운서 동기 최동석과 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 14년 만인 2023년 파경을 맞았다. 두 사람은 현재 이혼 소송을 진행 중으로 양육권과 친권은 박지윤이 가진 가운데 최동석은 면접 교섭권을 이용해 자녀들을 만나고 있다.

박지윤이 출연하는 ‘크라임씬 제로’는 오는 9월 23일 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.