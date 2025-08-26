코코아모브 에디션…스웨이드 소재 메리제인 스니커즈·가방도

[헤럴드경제=강승연 기자] 이랜드월드가 전개하는 캘리포니아 라이프스타일 브랜드 오찌(OTZ)가 ‘25FW(가을·겨울) 스웨이드 컬렉션’을 공개했다고 26일 밝혔다.

대표 상품인 ‘로마리(ROMARY)’는 발레코어 트렌드와 캘리포니아 감성을 오찌(OTZ)만의 스타일로 해석해 선보인 로우 프로파일 형태의 신발 컬렉션이다.

컬렉션은 ‘로미타 스웨이드 플랫폼 벨크로 메리제인’, ‘로마리 스웨이드 레이스업 스니커즈’, ‘로마리 밴딩 플랫 스니커즈’, ‘플랩 스웨이드 스니커즈’, ‘스웨이드 백’ 등 5개 스타일로 구성했다.

오찌는 컬렉션 출시를 기념해 여성 디자이너 의류 브랜드 코이세이오의 디렉터 서지수와 함께한 ‘코코아모브 에디션’ 화보를 무신사 단독으로 26일 공개한다.

이랜드 오찌 관계자는 “발레코어 트렌드를 오찌만의 감성으로 해석한 25FW 컬렉션을 통해 가을 스타일링을 완성하길 바란다”고 말했다.