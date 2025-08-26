한국계 국무부 통역국장…오바마·바이든 때도 정상 통역

25일(현지시간) 미국 백악관에서 열린 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 통역으로 익숙한 얼굴인 이연향 국무부 통역국장이 등장했다.

한국계인 이 국장은 트럼프 대통령의 첫 임기 때 김정은 북한 국무위원장과의 정상회담에서 트럼프 대통령의 통역으로 활동해 주목받은 인물이다. 이 국장은 2018년 6월 싱가포르에서 열린 1차 북미 정상회담, 2019년 2월 하노이 2차 북미정상회담에 이어 2019년 6월 판문점에서 열린 북미 정상의 세 번째 만남 때도 트럼프 대통령의 입과 귀 역할을 했다.

이 국장은 작년 한미경제연구소(KEI) 초청 대담에서 당시 경험을 “놀랍고 흥분되는 일”이자 “비현실적”이라고 회고했다.

이 국장은 한국외대 통역대학원 출신으로, 2000년대 초반부터 국무부 한국어 통역관으로 활동했으며 미국 측에서는 보통 ‘닥터 리’로 불린다.

통역관으로 오래 재직해 버락 오바마 전 대통령과 조 바이든 전 대통령 및 다수 국무부 고위직 통역을 도맡았다.

전임 바이든 행정부 때인 지난 2022년 토니 블링컨 당시 국무부 장관은 국무부 통역국 업무를 소개하는 영상에서 이 국장에 대해 “국무부 외교통역팀의 정말 필수 멤버로 우리는 그녀와 팀 없이는 업무를 할 수 없다”고 소개하기도 했다.