[헤럴드경제(성주)=김병진 기자]경북 성주군이 다음달 4일 목요일 오후 2시 40분 ‘2025 성주 올라이트 생명학교’의 특별 무대를 연다고 25일 밝혔다.

이번 초청 강연의 주인공은 대한민국 대표 개그맨이자 5남매 아빠로 알려진 정성호씨다.

이번 강연의 주제는 ‘다둥이 아빠 정성호의 육아 이야기’로 다섯 아이를 키우며 겪은 좌충우돌 에피소드와 살아 있는 육아 노하우를 유쾌하게 풀어낼 예정이다.

무겁게만 느껴지는 저출생 문제를 웃음과 진솔한 경험담으로 녹여내 가족이 주는 행복과 육아의 가치를 전하는 시간이 될 것으로 기대된다.

행사 분위기를 돋우기 위한 무대도 준비됐다. 저출생의 부담을 밝고 희망적으로 풀어내는 샌드아트 공연과 군민이 함께하는 ‘4대 문화운동 서명 퍼포먼스’가 식전 행사로 펼쳐져 의미를 더한다.

이병환 성주군수는 “출산·육아의 어려움보다는 그 속에 담긴 기쁨과 보람, 그리고 가족이 주는 행복을 함께 나누는 자리가 되길 바란다”며 “아이 키우기 좋은 성주를 군민과 함께 만들어 가겠다”고 말했다.