[헤럴드경제(영덕)=김병진 기자]경북 영덕군은 올해 해수욕장 7개소의 운영을 종료했다.

25일 영덕군에 따르면 올해 고래불, 장사, 대진, 경정, 오보, 하저, 남호 해수욕장은 지난달 18일부터 총 38일간 운영해 해당 기간 피서객 약 12만9000명이 다녀갔으며 단 한 건의 사고도 발생하지 않았다.

영덕군은 해수욕장 운영단체와 개장 전부터 안전관리계획을 수립하고 관계기관과 협력체계를 강화한 바 있다.

또 해수욕장 종합상황실을 운영하고 63명의 수상인명구조요원을 각 해수욕장에 배치, 인명구조선 등 구조장비를 적극 활용해 비상사태에 대응했다.

이 밖에도 해파리 등 유해 해양생물 유입을 차단하기 위해 차단망을 주요 해역에 설치하는 등 피서객의 안전을 확보했다.

특히 해수욕장의 쾌적한 환경을 위해 무단투기 단속 및 분리수거 활동 강화, 각종 편의시설 정비·확충, 해변 체험프로그램 다양화 등으로 방문객들의 만족도를 높였다.

영덕군은 이러한 올해 운영 성과를 분석하고 미비점을 보완해 내년 해수욕장 개장 시 더 향상된 서비스와 청정한 자연환경을 기반으로 피서객 유치에 나설 방침이다.

김광열 영덕군수는 “많은 분이 사랑하시고 매년 찾아주시는 영덕의 청정 바다를 깨끗하고 안전하게 관리해서 피서객들이 안심하고 즐길 수 있는 최고의 휴양지가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.