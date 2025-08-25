한미정상회담 주요 의제로 ‘원전’ 부상 美 원전 설비 용량 100GW → 400GW 계획 美 40여년동안 신규 원전 건설 중단 원전 건설 경험 풍부한 韓 파트너 부상 원자력협정 개정 논의도 이뤄질 전망

[헤럴드경제=한영대 기자] 한국과 미국이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 개최되는 정상회담에서 원자력 발전(이하 원전) 협업을 논의할 것으로 예상된다. 미국은 원전 건설 경험이 풍부한 한국과의 협업을 통해 원전 확대 프로젝트를 추진할 수 있고, 우리나라는 난공불락으로 여겨졌던 미 원전 시장 진출이란 꿈을 이룰 수 있다.

협의가 이뤄질 시 양국은 원전 분야에서도 ‘마스가(MASGA, Make America Shipbuilding Great Again) 프로젝트’ 못지 않는 협업을 이루게 된다. 특히 차세대 원전으로 주목 받고 있는 SMR(소형모듈원전) 부문에서 성과를 이룰 경우 그야말로 ‘제 2의 마스가(MASGA II, Make America SMR Great Again)’가 나올 수도 있다는 관측이다.

25일(현지시간) 미 워싱턴DC에서 열리는 한미정상회담에서는 양국 간 산업 협력 방안이 주요 의제로 다뤄질 전망이다. 산업 주요 의제로는 반도체와 배터리, 조선, 원전이 언급될 것으로 업계는 관측하고 있다.

지난달 진행된 한미 관세 협상 과정에서는 양국 간 조선 협력 이른바 마스가 프로젝트가 부상했다. 조선업 후퇴로 해군 전력 유지에 어려움을 겪근 미국이 한국에 조선업 협력을 요청하면서다. 이번 정상회담에서도 ▷한국 기업이 미국 현지에서 조선소를 인수해 운영하거나 신설하는 방안 ▷한국 조선소에서 미국 함정이나 상선을 만들어 우선 공급하는 방안 ▷미국에서 조선 전문 인력 양성 프로그램을 시행하는 방안 등이 논의될 것으로 알려졌다.

원전이 조선 못지 않게 핵심 의제로 부상할 것으로 업계는 관측하고 있다. 미 행정부의 원전 확대 프로젝트를 추진하기 위해서는 우리나라의 뛰어난 시공 능력이 필요하기 때문이다.

도널드 트럼프 미 대통령은 현재의 약 100GW(기가와트)인 원전 설비 용량을 2050년 400W까지 4배로 확대하겠다고 밝혔다. 2030년까지 10기 원전을 착공한다는 목표도 제시했다. 추가로 지을 300GW는 1GW 기준 원전 약 300기 분량에 해당한다. 업계에서는 전례 없는 물량인 만큼 사업자 선정부터 자금 조달, 실제 착공까지 실현 과정에 난관이 발생할 것으로 관측된다.

미 행정부가 도전적인 목표를 제시한 배경에는 인공지능(AI) 성장이 자리잡고 있다. AI 산업이 급속도로 성장하면서 AI 대표 인프라인 데이터센터 설치 수요는 늘어나고 있다. 글로벌 컨설팅 업체 맥킨지는 미국 내 데이터센터 수요가 지난해 25GW에서 2030년 3배 이상 성장한 80GW에 달할 것으로 전망하고 있다. 막대한 전력이 소모되는 데이터센터가 안정적으로 가동되기 위해서는 원전이 필요하다고 판단한 것이다.

문제는 미국의 원전 시공 능력이 낙후됐다는 점이다. 미국은 1979년 스리마일섬 원전 사고 이후 40여년동안 신규 원전 건설을 중단했다. 미국 대표 원전 기업인 웨스팅하우스는 원전 설계 원천 기술 및 노하우를 보유하고 있지만, 건설 역량은 취약하다.

우리나라는 미국 원전 산업의 약점을 보완할 수 있는 최적의 파트너로 주목받고 있다. 한국수력원자력(이하 한수원)은 1978년 고리 1호기 가동을 시작으로 40여년간 우리나라에서만 32기의 원전을 건설했다. 국내 대표 원전 기업인 두산에너빌리티는 협력사와 함께 현재끼자 국내외에 34기의 원자로를 공급했다.

앞서 한수원과 한국전력은 웨스팅하우스와 체코 원전 분쟁 종료를 논의하는 과정에서 한국 기업의 북미, 유럽연합(EU), 영국, 우크라이나, 일본 등 진출을 제한하는 내용에 합의하면서 논란을 일으킨 바 있다. 다만 우리나라와 웨스팅하우스이 손을 잡을 시 해당 국가에 진출하는 것은 가능하다.

한수원과 웨스팅하우스는 합작사를 꾸려 미국 등 주요 원전 시장에 공동 진출하는 방안을 논의하고 있는 것으로 알려졌다. 황주호 한수원 사장은 19일 국회에서 “유럽 시장에서 힘을 계속 쓸 것이냐, 아니면 미국 시장을 겨냥할 것이냐를 놓고 미국 시장을 겨냥해야 한다는 결론을 얻었다”고 언급한 바 있다. 양사는 출자 규모 및 비율 등을 놓고 협의를 진행 중 이지만, 타결에 이르기까지 시간이 걸릴 것으로 전해졌다.

양국은 원전 사업 협력뿐만 아니라 원자력협정 개정에 대한 논의도 진행할 것으로 예상된다. 한미 원자력협정은 원자력의 평화적 이용을 위한 양국 간 협력 범위와 권리·의무를 규정했다. 2015년에 개정된 현행 협정은 2035년까지 유효하기에 시한 만료 임박에 따른 개정 협상 시기는 아니다. 하지만 한국 정부가 주도적으로 개정 의지를 관철, 이번 정상회담에 논의되는 것으로 알려졌다.

한국 측이 원하는 개정 방향은 우라늄 농축과 사용후 핵연료 재처리 역량 확보를 통해 핵연료 주기를 완성하는 것이다. 현재 한국은 한미 원자력협정에 따라 미국 동의를 얻어야만 20% 미만으로 우라늄을 농축할 수 있고, 사요우 핵연료 재처리는 하지 않게끔 돼 있다. 다만 핵무기로 전용이 불가능한 재활용 기술(파이로프로세싱) 연구는 일부 허용된다.