강훈식 비서실장, 한미 정상회담 하루 전 도착 ‘난관 봉착’ 물음에 “총력 다한다고 이해하길” 외교·산자 장관도 조율 중…‘민·관 합동 총력전’

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장이 한미 정상회담 하루 전인 24일(현지시간) 미국에 도착했다. 한미 정상회담에 안보실장, 정책실장에 이어 비서실장까지 총출동하는 것은 이례적인 경우로, 회담 의제를 놓고 양측 간 줄다리기가 막판까지 이어지고 있다는 분석이 나온다.

이날 워싱턴 D.C. 인근 덜레스 국제공항에 도착한 강 실장은 취재진과 만나 미국에 급히 방문한 배경과 관련해 “한 사람이라도 더 만나고 한 마디라도 더 설득할 수 있다면 마땅히 와서 제 역할과 도리를 해야 하겠다고 생각했다”고 말했다.

전례 없는 3실장의 미국 방문에 ‘회담 의제를 둘러싼 협상이 난관에 봉착한 것인가’란 물음에 강 실장은 “난관이라는 표현보다는 총력을 다하고 있다고 이렇게 이해해 주는 게 더 옳은 표현”이라고 일축했다.

강 실장은 한미 회담 전 카운터파트(상대편)인 수지 와일스 백악관 비서실장과 만날 가능성이 제기되고 있다. 이와 관련해 강 실장은 “끝나고 말씀드리겠다”며 말을 아꼈다. 일정과 의제 조율 여부를 묻는 말에도 “조율 없이 왔겠나”라며 “아니라고 하는 것도 문제”라고 답했다.

이어 강 실장은 “이번 한미 정상회담은 매우 중요하다. 그리고 민(民)과 관(官)이 한마음 한뜻으로 한미 정상회담 성공을 위해 노력하고 있다”고 목소리를 높였다.

이재명 대통령과 함께하는 경제 사절단으로 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등 재계 총수들이 총출동한 것을 염두에 둔 발언이다. 이들은 이 대통령과 한·미 비즈니스 라운드 테이블 행사에 참석하는 등 지원사격에 나설 예정이다.

일본 방문을 마친 이 대통령도 이날 오후 김 실장, 위 실장과 함께 워싱턴 D.C. 인근의 앤드루스 공군기지에 도착해 미국 공식 일정을 시작했다. 이 대통령은 곧바로 재미 동포와의 저녁 만찬을 갖고 다음 날로 예정된 한미 정상회담 준비에 매진할 전망이다.

앞서 조현 외교부 장관과 김정관 산업통상자원부 장관, 여한구 통상교섭본부장 등 정부 수행원들도 한미 회담에 앞서 협상 실무 대상자와 만나며 막판 조율에 동참했다. 조 장관은 지난 22일 방미해 마코 루비오 미 국무장관과 만났다.

대통령실과 외교부는 “계획돼 있는 일정”이라고 말했지만, 일각에선 정상회담 ‘돌발변수’가 나온 것 아니냐는 관측이 나왔다. 두 사람의 만남과 관련해 우리 측에선 “통상 당국 간 진행 중인 협의가 원만하게 좁혀질 수 있도록 계속 독려해 나가기로 했다”며 “한일 및 한미일 협력에 대해 의견을 교환했다”는 내용이 나왔지만, 미국 국무부는 보도자료에서 양측이 “‘집단적 방위 부담 분담’(collective burden sharing) 확대를 논의했다”고 밝혀 이견이 포착되기도 했다. 이는 국방비 증액 압박, 대중 견제 동참, 주한 미군 역할 확대 등 동맹 현대화 의제와 관련한 내용으로, 미국 측의 압박이 이어지고 있음이 예상되는 대목이다.

김 장관과 여 본부장도 각각 지난주 미국에 도착해 하워드 러트닉 상무장관과 제이미슨 그리어 미국무역대표부(USTR) 대표 등을 만나 실무 협상에 나선 바 있다. 한미 정상회담이 코앞으로 다가온 이날 또한 조 장관과 김 장관, 여 본부장과 대통령실 3실장은 마지막까지 미국 측과 막판 조율에 나설 전망이다.