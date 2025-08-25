[헤럴드경제=김주리 기자] 애플이 내달 자사의 최신 스마트폰 ‘아이폰17’ 시리즈를 공개하는 가운데 새 기기의 사양에 관심이 쏠리고 있다.

25일 연합뉴스 보도에 따르면 24일(현지시간) 테크크런치는 9월 9일 애플이 새 제품 출시 행사를 열 것으로 예상했다.

아이폰은 크게 기본과 플러스, 고급 모델인 프로, 프로맥스의 4개 모델로 구성된다. 이 중 올해 시리즈에는 기본과 플러스 모델의 큰 변화가 예상된다.

기본 모델의 경우 디스플레이가 6.1인치에서 6.3인치로 커지고, 주사율(1초에 화면 갱신 횟수)이 기존 60Hz에서 120Hz 디스플레이로 업그레이드된다.

또 전면 카메라도 기존 1200만 화소의 두 배인 2400만 화소로 대폭 늘어날 것으로 전망된다.

6.3인치의 화면 크기는 기존 프로 모델과 같은 수준이다.

특히, 가장 주목받는 모델은 플러스로, 아이폰 ‘에어’라는 새 모델이 플러스를 대체할 것으로 예상된다.

아이폰 ‘에어’의 두께는 기존보다 0.08인치 얇은 5.5㎜에 이를 것으로 알려졌다. 이는 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델로, 삼성과 화웨이 등 경쟁사의 초슬림폰 트렌드에 대응하기 위한 전략으로 분석된다.

삼성 갤럭시 S25 엣지(5.8mm)보다 얇은 수준이다. ‘에어’ 모델은 내년 출시 예정인 폴더블 아이폰을 위한 교두보 역할을 할 것이라는 전망이 나온다.

다만, 얇은 디자인으로 일부 기능은 후퇴할 수 있다. 기존 아이폰 플러스가 듀얼 카메라를 탑재했던 것과 달리 ‘에어’는 후면 카메라가 하나만 달릴 수 있다. 하단 스피커 공간이 부족해 오디오가 상단 스피커에만 의존할 수 있다.

프로 모델은 주로 후면 카메라 배열에서 기존 모델과 차이점을 보일 것으로 예상된다. 3개의 카메라가 기기 양 끝까지 뻗은 직사각형 바 형태로 배치될 수 있다.

또 화면 테두리를 감싸는 소재는 티타늄을 대신해 알루미늄이 사용될 수 있다. 이는 비용 절감과 함께 무게를 줄이는 효과가 있다.

프로 맥스는 큰 변화는 없지만, 더 두꺼운 본체와 대형 배터리가 탑재될 것으로 예상된다.

가격은 기본 모델이 기존 800달러를 유지할 것으로 전망되는 가운데 에어는 기존 플러스보다 약 50달러, 프로와 프로맥스도 50달러씩 오를 것으로 전망된다.

블룸버그 통신은 “이번 모델이 3년에 걸친 아이폰 대규모 재설계의 첫 번째 단계로, 내년에는 폴더블 아이폰이 나올 것”이라고 전했다.