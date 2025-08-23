[헤럴드경제=최은지 기자] “미혼자와 비혼자 복지제도도 만들어주세요”

1990년대 중반부터 2010년대 초반에 태어난, 성인이 되기 이전부터 스마트폰이 대중화된 사회에서 자란 세대를 일컫는 ‘Z세대’가 취업준비생(취준생)과 사회 초년생으로 진입하고 있다.

이들은 1980년대 초반부터 1990년대 중반에 태어난 밀레니얼 세대를 뜻하는 ‘M세대’와는 또다른 문화를 형성한다. ‘워라밸(일과 삶의 균형)’ 추구를 넘어, 개인의 만족과 극강의 실용성을 중시한다.

이들이 원하는 복지는 기성세대가 생각한 것과 사뭇 다르다. 스마트폰 키즈였던 Z세대가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 겪으며 사생활과 자율성을 중시하고 강제성은 거부하는 경향을 지녔다. 개성이 중요한 이들이 선호하는 복지도 다양해졌다.

채용 플랫폼 ‘진학사 캐치’가 Z세대 취준생 1530명을 대상으로 ‘복지제도의 중요성’에 대해 조사했는데, Z세대가 뽑은 최고의 복지 1위는 ‘주4일제’보다도 ‘돈’이라는 놀라운 결과가 나왔다. 성과급이 41%로 1위였고, 주4일제는 19%로 2위, 자율휴가는 14%로 3위였다.

이외에는 취준생들의 현실적인 고민이 반영된 복지들이 뒤를 이었다. 여름·겨울방학(7%), 생활비 지원(6%), 재택·자율근무(5%), 식사 제공(4%), 기숙사·사택 제공(4%) 등이 뒤를 이었다.

좋아하는 것을 해주는 것만큼, 싫어하는 것을 하지 않는 것이 중요한 법. Z세대가 가장 싫어하는 복지 1위는 체육대회, 워크숍 등 ‘의무 참석 행사’(37%)였다. 2위는 주5일제, 4대 보험 등 기본사항을 복지로 안내하는 경우(22%), 3위는 퇴근 후 행사 등 개인 시간을 활용해야 하는 경우(18%)였다.

이외에 활용도 낮은 소액 복지(10%), 대상 제한 복지(7%), 원치 않는 굿즈, 저가형 선물(6%) 등 실용적이지 않은 복지들을 꼽았다.

향후 새롭게 도입되길 바라는 복지로는 ‘비혼·미혼 지원(31%)’이 가장 높게 꼽혔다. 험난한 취업 과정을 거치고 싱글 라이프를 즐기는 인구가 많아지면서, 기존의 기혼자 중심 복지제도를 넘어 1인 가구를 위한 복지제도를 고려하는 것도 Z세대를 유인하는 방안이 될 수 있다.

또한 PT·마사지 등 건강 케어(25%), 직무 순환·교육비 지원 등 커리어·자기계발(18%), 워라밸 강화(17%), 이색체험·행사(4%), 반려동물 케어(4%) 등 건강을 중시하고 여가생활을 즐기는 생활 문화를 반영한 희망복지들이 나왔다.

이번 조사에서 Z세대 10명 중 9명이 입사 지원시 복지제도를 고려하는 것으로 나타났다. 선호하는 복지 유형으로는 ‘금전적 보상’이 51%로 과반을 차지해 가장 높은 비중을 기록했다. 이어 근무환경·문화(20%), 휴가제도(18%), 생활지원(6%), 성장지원(3%), 건강·심리 복지(2%) 순이었다.

김정현 진학사 캐치 본부장은 “Z세대에게 복지는 지원 여부를 결정짓는 중요한 기준”이라며 “기업에서는 보유한 복지제도가 실제로 구성원에게 어떻게 체감되는지, 조직의 근무 특성과 세대별 니즈를 반영하고 있는지 등을 점검하는 것이 필요하다”고 말했다.