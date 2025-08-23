[헤럴드경제=채상우 기자] 14살 딸을 수 차례 성폭행한 40대 친부가 징역 15년을 선고받았다.

23일 법조계 등에 따르면 수원고법 형사3-1부(재판장 원익선)는 아동청소년의성보호에관한법률 위반, 성폭력범죄의처벌등에관한특례법 위반 등 혐의로 기소된 40대 남성 A씨 항소심에서 원심과 같은 징역 15년을 선고했다.

재판부는 또 A씨에게 10년간 아동·청소년·장애인 관련 기관 취업제한도 명령했다.

A씨는 2022년 9~12월 경기 화성시 주거지에서 친딸 B양(당시 14세)을 4번에 걸쳐 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

당시 A씨는 안방에서 속옷을 벗고 침대에 누워 딸을 부른 뒤 자신의 몸 위에 올라가라고 강요했다. B양이 거부했음에도 A씨는 자기 딸을 성폭행했다.

A씨는 2018년 B양 친모와 이혼 후 2019년부터 사실혼 관계인 여성 C씨와 함께 살았다. 하지만 C씨도 과격한 성격의 A씨와 다툼이 많아지면서 결국 집을 나갔다.

B양은 경찰 조사에서 “아버지와 성관계한 사실이 알려질 경우 날 양육해 주던 C씨와 멀어질 것 같아 주변에 말할 수 없었다”고 진술한 것으로 전해졌다.

앞서 A씨는 폭력과 강도상해 등 혐의로 징역형, 징역형 집행유예를 다수 선고받은 전력이 있었다. 딸에 대한 범행을 저지를 때도 특수상해죄로 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고받은 집행유예 기간 중이었다.

원심 재판부는 A씨에 대해 “피고인은 피해자를 보호 및 양육해야 했지만, 오히려 14세에 불과한 피해자를 자신의 성적 욕구 해소 대상으로 삼았다”며 “죄질이 매우 좋지 않고 사회적 비난 가능성도 크다”고 지적했다.

그러면서 “피해자는 피고인과의 관계, 당시 처한 양육 환경 등으로 인해 주변에 피해 사실을 제대로 알리지도 못했다”며 “이 사건 범행으로 입은 정신적 고통과 성적 수치심이 상당했을 것으로 보인다”고 A씨에게 중형을 선고한 이유를 밝혔다.