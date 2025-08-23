[헤럴드경제=김광우 기자] “물이 깨끗해서 그런 건 줄 알았는데”

여름 휴양지 하면 떠오르는 에메랄드색 바다와 해변. 유독 깨끗해 보이는 물 색깔에 보기만 해도 기분이 좋아지는 풍경이다.

특히 우리나라에서는 쉽게 볼 수 없는 모습. 에메랄드색으로 유명한 제주도 일부 해수욕장에는 늘 사람이 북적인다.

하지만 여기에는 반전이 있다. 이같은 에메랄드색 바다가 사실은 ‘기후위기’의 경고등 역할을 하고 있다는 것.

실제 전 지구적인 기온 상승이 이어질수록, 바다색은 점차 초록빛에 가까워진다.

우리나라에도 제주도, 동해안 등 일부 지역 바다들이 점차 에메랄드색을 띠고 있다. 그만큼 빠른 속도로 기온 상승이 나타나고 있다는 것.

영국 국가해양학센터(NOC) 연구진과 미국 매사추세츠공대(MIT) 연구진이 국제학술지 네이처(Nature)에 등재한 연구 결과에 따르면, 지난 2002년부터 2022년까지 전 세계 바다의 56%에서 비자연적인 수준의 색 변화가 나타났다.

일반적으로 바다는 파란색을 띤다. 햇빛의 붉은색을 바다가 흡수하는 영향. 하지만 지구의 바다색은 점차 초록색에 가까워지고 있었다. 이는 초록색 엽록소를 가진 식물성 플랑크톤 기반으로 생태계가 변화한 영향이다.

식물성 플랑크톤의 개체수는 해양 온도에 따라 크게 좌지우지된다. 이를 고려하면, 전 지구적인 기온 상승으로 인해 해수면 온도가 올랐고, 이에 따라 식물성 플랑크톤이 크게 번식하며 바다색이 변하고 있다는 게 연구팀의 분석이다.

식물성 플랑크톤이 늘어나는 것이 무조건 해양에 부정적인 결과를 초래하는 것은 아니다. 다만 전문가들은 비자연적인 플랑크톤 개체 수 변화가 해양 생태계의 불균형을 불러올 수 있다고 우려한다.

플랑크톤은 크릴새우나 다수 물고기와 같은 해양 생물의 먹이가 된다. 먹이사슬의 기반에 해당하는 만큼, 그 변화가 해양 생태계에 큰 영향을 미칠 수 있다. 예컨대 특정 종류의 플랑크톤 증가 및 감소는 인간이 필요로 하는 어종의 감소를 초래한다.

스위스 취리히 연방공과대학교 연구팀에 따르면 해수 온도 상승은 플랑크톤의 종 다양성을 위협한다. 특히 어류의 먹이가 되는 크고 무거운 플랑크톤이 줄어들며, 해양 생태계 먹이사슬에 부정적 영향을 준다. 물 색깔 변화가 곧 연안 어류 감소로 이어질 수 있다는 것.

아울러 바다의 탄소 흡수 능력도 줄어들 수 있다. 플랑크톤은 광합성으로 탄소를 흡수하고, 심해로 가라앉아 바닥에 탄소를 저장하는 역할을 한다. 이 과정에서 큰 플랑크톤은 작은 개체에 비해 이산화탄소를 흡수하는 능력이 뛰어난 것으로 알려져 있다.

심지어 먼 바다의 얘기도 아니다. 우리나라 제주도에서도 점차 바다색이 에메랄드색으로 변하고 있다. 이는 해조류 감소와 함께 플랑크톤이 증가하는 현상이 나타나기 때문. 기존에 제주 해변은 해조류가 많아, 비교적 짙은 색깔을 띠는 경우가 다수였다.

실제 해양수산연구원 보고서에 따르면 제주도 일부 남부지역에서는 점차 어장 내 갯녹음 현상이 심화되고 있는 것으로 나타났다. 갯녹음은 바닥의 해조류가 죽고, 바닥이 드러나는 현상이다. 이 경우 바닥이 ‘민둥산’처럼 변해 바다색은 더 투명하고 예뻐진다. 하지만 실상은 ‘기후위기’의 전조 증상이다.

심지어 기후변화에 따라 바다 색깔이 어두워지는 현상도 지구 곳곳에서 포착되고 있다. 영국 플리머스대 토머스 데이비스 연구팀에 따르면 2003~2022년 사이 전세계 바다 면적의 21%에서 바다가 어두워지는 ‘오션 다크닝(Ocean Darkning)’ 현상이 발견됐다.

바다가 어둡다는 것은 빛이 물속으로 침투하기 어려워졌다는 것을 의미한다. 그런데 전체 해양생물의 약 90%는 빛이 들어오는 물에서 서식한다. 결국 해양 생물의 생존 환경을 위협한다는 것. 이러한 오션 다크닝 또한 플랑크톤 생태계 변화가 초래한 결과라는 게 연구팀의 분석이다.

토머스 데이비스 박사는 “플랑크톤 군집의 변화 때문에 지난 20년 동안 해수면의 색깔이 변한 것이라고 볼 수 있다”며 “우리가 숨 쉬는 공기, 먹는 물고기, 그리고 지구의 전반적인 건강을 위해 바다에 의존하는 것을 고려하면, 우려할 수밖에 없는 일”이라고 설명했다.