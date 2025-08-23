[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 22일 교내 백주년기념관 대강당에서 ‘2025년 가을 학위수여식’을 거행했다.

이날 학위수여식에서는 학사 355명과 석사 76명, 박사 5명 등 총 436명이 학위를 받았다.

행사는 개식과 국민의례, 학사보고, 식사, 치사, 환송사, 축사, 학위수여, 공로상 및 공로패 수여, 교가제창 등의 순으로 진행됐다.

동국대 WISE캠퍼스는 학위수여식을 맞아 교내 곳곳에 포토존을 설치했다. 졸업생들은 학위복을 입고 가족, 친구들과 기념사진을 찍으며 졸업을 축하했다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장은 환송사를 통해 “세상을 향해 당당하고 지혜로운 자세로 도전하고 성취해 나가길 바라며 경주에서 시작된 여러분의 꿈이 대한민국을 넘어 세계를 긍정적으로 변화시키는 큰 힘이 되기를 바란다”고 말했다.

문선배 동국대학교 총동창회장은 “새로운 출발을 진심으로 축하한다”며 “개교 119주년의 역사와 전통 그리고 35만 동문을 가진 동국대 출신이라는 자부심을 늘 가져주길 바란다”고 당부했다.