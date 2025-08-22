서대문구청
[헤럴드경제=박종일 선임기자]

서울 서대문구<4급 승진> ▲안전건설국장 박상위 <2025년 8월 22일 자>

<5급 승진> ▲반려동물지원과장 김혜진 ▲문화체육과장 이미정 ▲교통행정과장 강윤진 ▲도시경관과장 이숙영 ▲홍제2동장 이영화 <2025년 8월 23일 자>


