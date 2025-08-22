[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 항공기 제조사 보잉이 중국에 대한 항공기 500대 판매 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다. 이번 거래가 초유의 글로벌 경제 불확실성을 키우고 있는 미국과 중국의 ‘관세 전쟁’의 실질적인 타협안을 유도하는 물꼬가 될 수 있을지 주목된다.

블룸버그통신은 21일(현지시간) 소식통을 인용해 보잉이 중국에 항공기 500대를 판매하는 계약을 체결하기 위해 막바지 작업을 진행 중이라고 보도했다. 현재 양측은 항공기 모델의 종류와 수량, 인도 일정 등을 포함한 복잡한 항공기 판매 조건을 조율 중이라고 한다. 보잉 주력 모델인 737맥스(MAX) 항공기 등의 거래가 거론된다.

계약 체결이 현실화될 경우 미중과 중국의 무역과 관세 협상에서 중요한 전환점이 마련될 수 있다.

트럼프 대통령이 올해 1월에 2기 행정부를 꾸린 이후 진행된 양국의 관세전쟁은 다소 소강 국면이지만 최종적인 타협안을 도출하지 못한 상태다. 두 나라는 상대국산 제품에 대한 관세율을 115%포인트 인하하기로 하여, 미국이 중국산 제품에 부과한 최대 145%의 관세가 30%로 낮춰졌고, 중국이 미국산 제품에 부과한 최대 125%의 관세가 10%로 낮춰졌다. 중국에 대한 관세 부과 유예는 90일 연장(11월 10일까지)된 상태다.

이런 가운데 트럼프 대통령의 방중이 올해 10월 말 이후 이뤄질 가능성을 점쳐진다. 해당 시기에 한국 경주에서 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리고 말레이시아는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 정상회의를 개최한다. 트럼프 대통령이 대규모 미국 기업인 방문단과 함께 중국을 찾는 방안도 전해졌다. 지난 5월 트럼프 대통령 중동 순방 때 함께했던 기업의 대표들이 이번에도 동참해 중국을 찾을 수 있다. 당시 세계 최대 자산운용사인 블랙록의 래리 핑크, 보잉의 로버트 켈리 오트버그 등 최고경영자들이 동행했다.

이같은 상황에서 보잉 항공기 거래가 협상을 순조롭게 이끄는 촉매제 역할을 할 수 있다는 설명이다. 블룸버그는 도널드 트럼프 행정부 1기였던 2017년 이후 보잉이 사업에 어려움을 겪었으나 이번 계약이 체결되면 보잉 역시 ‘판매 가뭄’에서 벗어날 수 있다고 평가했다.

앞서 보잉의 마지막 중국 계약은 2017년 11월 트럼프 대통령의 첫 중국 국빈 방문 당시 공개됐다. 당시 보잉은 중국 항천과기집단공사(CASC)로부터 항공기 300대 주문을 받았다. 370억달러 규모다. 트럼프 대통령이 1기 행정부 취임 당시 “미국 경제의 침략자”, “환율 조작국” 등 강도 높게 비난하며 수면 위로 떠오른 ‘미·중 무역 불균형’ 의제에 대해 시진핑 중국 국가주석이 ‘통 크 선물’을 했다는 분석이 나왔다.

그러다 중국은 인도네시아와 에티오피아에서 발생한 보잉 737 맥스 추락 사고를 이유로 2019년 보잉 항공기 구매를 중단한 바 있다.

지난 2023년 11월 조 바이든 당시 미국 대통령과 시진핑 국가주석의 정상회담을 계기로 중국이 보잉 항공기 구매 동결을 해제할 수 있다는 소식이 전해졌다. 미국 보잉사의 대형 항공기 구매를 금지했던 중국이 회담에서 737 맥스를 대량 구매하는 액션을 취하면서 양국 긴장 관계를 풀고자 한다는 관측이 제기된 것. 그러나 실제 거래로 이어지진 않았다.

보잉은 현재 사내 리더십 공백으로 중국 사업이 불안정한 상태다. 유창한 중국어 구사 능력을 갖추며 중국 정부와의 폭넓은 인맥을 갖춘 앨빈 류 중국 지사장이 최근 회사를 떠난 것으로 전해진다.

그러나 세계 2위 규모인 중국은 보잉에게 포기할 수 없는 항공 시장이다. 중국은 향후 20년 동안 상업용 항공기 수가 두 배 이상 증가한 9755대에 이를 것으로 추산된다. 이는 중국 국영 항공기 제조업체인 코맥(Comac)이 생산할 수 있는 항공기 수를 훨씬 뛰어넘는 규모이다.