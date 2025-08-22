작고 후 첫 대규모 회고전 ‘김창열’전 22일부터 국립현대미술관에서 개막 미공개작 31점 포함 120여 점 전시

[헤럴드경제=김현경 기자] “나는 오랜 시간 동안 물방울을 집착에 가까운 정신적 강박으로 그려왔다. 내 모든 꿈, 고통, 불안의 소멸. 어떻게든 이를 그려낼 수 있기를 바라며.”

한국 현대미술을 대표하는 ‘물방울 작가’ 김창열의 작고 이후 첫 대규모 회고전 ‘김창열’이 22일부터 12월 21일까지 국립현대미술관(MMCA) 서울에서 열린다.

이번 전시는 초기작부터 대표작, 미공개작까지 120여 점의 작품을 통해 물방울로 향한 작가의 예술적 여정을 다룬다. 작품뿐 아니라 작가의 생애와 기록 등을 함께 조망하며 그의 작품 세계가 어떻게 발전했는지 보여준다.

김성희 국립현대미술관장은 21일 국립현대미술관 서울에서 열린 기자간담회에서 “김창열 작가의 물방울이 어떻게 나오게 됐는지 짚어볼 수 있는 전시”라며 “그를 새롭게 발견하고 재평가하는 기회가 되었으면 한다”고 소개했다.

김창열은 1950년대 앵포르멜 운동을 주도하며 서구 현대미술의 어법을 한국적 정서와 접목하는 데 앞장섰고, 1965년 뉴욕에서의 활동을 거쳐 1969년 파리에 정착하기까지 시대에 맞서 자신만의 독자적인 예술에 도달하기 위한 실험을 멈추지 않았다. 1970년대 초반부터 그가 평생에 걸쳐 천착한 물방울은 김창열 작가 자체를 수식하는 상징어가 됐다.

이번 전시에서는 김창열이 1971년 처음 그린 물방울 회화를 최초로 공개한다. 최초의 물방울 작품으로 알려졌던 ‘밤에 일어난 일’(1972)보다 앞서 제작된 회화 2점이 전시된다. 캔버스를 재사용하기 위해 뿌려둔 물이 우연히 맺힌 것을 본 순간, 작가는 완성된 형태의 충만함을 느꼈다. 하지만 물방울의 등장은 단순히 우연의 산물이 아니라 오랜 시간에 걸친 실험과 고민 끝에 이룬 필연적 발견이었다. 작가가 오랫동안 탐구해 온 구체의 조형적 변주가 물방울로 형상화한 것이다.

암흑기였던 뉴욕 생활 시기의 작품도 국내에서 처음으로 선보인다. 물방울의 전조 작품인 미공개 회화 8점과 드로잉 작업 11점이 관객 앞에 나온다.

물방울 회화에 앞선 1955년 작 ‘해바라기’ 역시 최초 공개되는 작품으로 눈길을 끈다. 국전에 출품에 입상한 작품으로, 작가가 제주도에서 경찰로 근무하던 시절 그린 그림이다.

전시는 “FLESH AND SPIRIT(살과 정신)”이라는 문구가 적힌 캔버스 뒷면에서 시작한다. 이는 작가의 성찰과 고통을 내포하고 있는 이번 전시의 키워드로, 그의 이면을 함께 조명한다는 의미다.

‘상흔’, ‘현상’, ‘물방울’, ‘회귀’ 등 네 개의 장으로 구성된 전시와 함께 미공개 자료와 작품들로 이루어진 ‘별책부록’ 같은 공간이 별도로 조성됐다.

첫 번째 장 ‘상흔’은 김창열의 초기작을 중심으로 작가의 예술 세계가 형성된 시대적 배경과 활동을 살펴본다. 평안남도 맹산 출신인 그는 16세쯤에 홀로 월남해 고향을 떠났고, 해방과 분단, 전쟁이라는 격동의 시기를 거치며 삶과 죽음의 문제를 내면화했다. 1950년대 후반 ‘현대미술가협회’ 창립을 주도하며 한국 앵포르멜 운동을 이끈 작가의 창작 초기와 그가 마주한 시대적 상황을 살펴볼 수 있다.

두 번째 장 ‘현상’에서는 뉴욕, 파리 전환기의 작업을 중심으로, 추상회화와 물방울의 징후들을 살펴본다. 1965년 작가는 김환기 작가의 권유로 뉴욕으로 건너갔으나 그의 앵포르멜 회화는 뉴욕에서 주목을 받지 못했고, 자본주의 소비사회에서 느낀 정서적 이질감은 그에게 회의를 안겼다. 그는 이 시기 앵포르멜의 두터운 질감에서 벗어나 기하학적 형태와 착시적 공간감의 실험을 전개한다. 이후 1969년 뉴욕에서 파리로 이주했는데, 이 시기에 제작된 ‘현상’ 연작은 이전의 차가운 기하학적 형태가 녹아내리는 듯 유기적 형상으로 바뀌었다. 이는 ‘물방울’ 회화의 전조로 중요한 이정표가 된다.

세 번째 장 ‘물방울’에서는 김창열 회화의 정수라 할 수 있는 물방울의 조형적 특징과 그 전개 양상을 조명한다. 캔버스에 맺힌 물방울이 완결된 형태의 조형성을 보이며 끈적이던 점액질 형상이 마침내 투명한 물방울로 변화한다. 초기에는 에어스프레이(Air spray) 기법을 활용해 극사실적인 물방울을 그렸고, 점차 캔버스와의 물리적 관계를 재고하면서 얼룩, 콜라주 기법을 도입하는 등 작업의 형식을 확장해 나갔다.

마지막 장 ‘회귀’에서는 1980년대 중반 화면에 문자를 도입하며 열린 새로운 작품 세계가 펼쳐진다. 작가는 신문지 위에 물방울을 그리는 과정에서 글자와 이미지가 맺는 긴밀한 관계에 주목했고, 이는 천자문을 활용한 ‘회귀’ 연작으로 이어졌다. 특히 국립현대미술관에 소장된 이후 처음으로 공개되는 7.8ｍ 규모의 대형 작품 ‘회귀 SNM93001’(1991)가 전시된다.

작가 관련 아카이브 공간 ‘무슈 구뜨, 김창열’은 그의 삶과 예술의 또 다른 면을 비추는 별도의 공간이다. 파리 생활 당시 ‘무슈 구뜨(Monsieur Gouttes, 물방울 씨)’로 불린 데서 따온 이름이다. 이곳에선 작가가 오랫동안 상상력의 원천으로 삼았던 초현실주의 시인 기욤 아폴리네르의 상형시 ‘Il pleut(비가 온다)’에서 착안해 제작한 ‘Il pleut(비가 온다)’(1973)가 국내외를 통틀어 최초로 전시된다.

김창열의 물방울이 탄생하기까지는 수많은 상처와 슬픔이 있었다. 전쟁과 분단의 소용돌이 속에서 죽어간 여동생과 친구들을 목격한 그는 살아남은 자의 죄책감과 슬픔을 물방울로 응축시켰다. 평생을 그리고도 가족에게 “나는 여전히 못 그린 물방울이 많다”는 말을 남겼다.

전시를 기획한 설원지 국립현대미술관 학예연구사는 “물방울의 여정은 결국 애도의 여정, 애도의 일기와도 같았다”며 “김창열의 뒷모습을 천천히 마주해 보기를 권한다”고 말했다.