- 글로벌 에듀테크 리더로 도약 선언

국내 최대 B2B 독서 플랫폼 부커스(대표 임동명)가 키로스벤처투자, 한국가치투자로부터 10억원 규모의 프리A(Pre-A) 투자를 성공적으로 유치했다고 22일 밝혔다. 이번 투자는 부커스가 국내 1위를 넘어 글로벌 B2B 독서 플랫폼으로 도약하기 위한 전략적 투자 유치라는 점에서 의미가 크다.

부커스는 100여 개의 기업·공공기관·교육기관에 전자책 구독 및 독서경영 솔루션을 제공하며, 독서 기반 기업문화 혁신을 선도하고 있다. 최근 HRD·교육 시장에서 디지털 전환(DX)이 급격히 진행되면서, 부커스는 시장 확대의 가장 유력한 플레이어로 주목받고 있다.

특히 이번 투자와 함께 부커스는 광주광역시로 본점을 이전했다. 광주는 에듀테크·문화콘텐츠 산업 육성 정책을 적극 추진 중이며, 부커스는 지역의 정책 지원과 인재풀을 기반으로 차세대 에듀테크 허브 기업으로 자리매김할 계획이다.

임동명 부커스 대표는 “이번 투자는 단순한 자금 유치를 넘어, 부커스의 비전을 함께할 전략적 파트너십 확보라는 점에서 의미가 크다”며, “AI 기반 맞춤형 독서 추천, 기업 맞춤형 독서경영 솔루션, 글로벌 전자책 유통 플랫폼을 통해 아시아를 대표하는 B2B 독서 플랫폼으로 성장하겠다”고 말했다.

투자사인 한국가치투자 박재영 부사장은 “부커스는 독서와 교육, 그리고 콘텐츠 산업 전반에서 폭발적인 성장 가능성을 가진 기업”이라며, “이번 투자가 부커스의 글로벌 진출과 장기적 성장에 중요한 디딤돌이 될 것”이라고 전했다.

부커스는 이번 투자를 발판으로 ▲AI·데이터 기반 서비스 고도화 ▲기업 및 기관 대상 글로벌 서비스 확장 ▲독서경영·에듀테크 융합 모델 개발 등 공격적인 사업 전략을 본격적으로 전개할 예정이다.