현대차·HD현대·GM 등 노사 갈등 고조 경제계 우려 노란봉투법 국회 통과 유력 “해외 기업의 국내 투자 여건 악화 우려”

[헤럴드경제=김성우·고은결 기자] 대한민국 안보와 경제의 명운을 가를 한·미 정상회담 개최를 앞두고 국내 산업계가 임금 및 단체협상(임단협)을 둘러싼 주요 기업들의 노사 간 극한 대립 확산으로 골머리를 앓고 있다.

여기에 경제계가 일제히 우려를 표하는 이른바 ‘노란봉투법’(노동조합법 2조·3조 개정안)의 국회 본회의 통과가 예고되면서 기업의 투자 환경과 경제 전반의 생산성이 뿌리째 흔들릴 수 있다는 우려가 커지고 있다.

22일 산업계와 노동계에 따르면 HD현대중공업 노사는 전날 열린 18차 임단협 본교섭에서 별다른 결론을 내리지 못했다.

노측이 이날 지적한 부분은 최근 있던 HD현대의 중간 자회사 격인 HD한국조선해양의 두산 비나 인수 건이었다. 이번 인수로 현대중공업 일감이 분산되면 노동자들의 ‘생존권’이 위협받는다는 주장이다. HD현대중공업·HD현대미포 등 HD현대 조선 3사는 오는 29일까지 2주 동안 사업장별 집중 교섭을 진행하고, 교섭이 타결되지 않으면 9월 첫 주부터 공동 파업에 나서겠다는 입장이다.

글로벌 1위 조선기업인 HD현대는 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트’의 중심 축 가운데 하나다. 한·미 양국이 정상회담을 앞두고 조선 분야에서 전방위 협력에 속도를 내는 가운데 국내 노사 갈등이 자칫 프로젝트의 발목을 잡을 수 있다는 업계의 우려도 커지고 있다.

‘트럼프 관세’의 직격탄을 맞은 완성차 업계도 임단협 상황을 맞아 전운이 고조되고 있다. 현대자동차 노조는 주 4.5일제 도입과 정년 만 64세 연장 등을 내걸고 사측과 갈등을 지속하고 있다.

현대차 노조는 올해 협상에서 “지난해 순이익의 30%를 성과급으로 지급하라”면서 “통상임금 위로금으로 조합원당 2000만원을 지급해야 한다”는 조건도 함께 요구하고 있다. 완성차 업계 관계자는 “(노조의) 요구안 대부분은 선제적으로 사회적인 합의가 필요한 부분이거나, 글로벌 경영 불확실성이 커진 시점에서 사측이 사실상 받기 힘든 조건들이 많다”고 분석했다.

현대차 노조는 지난 20일 152차 임시 대의원 대회에서 만장일치로 쟁의 발생 결의안을 가결시켰다. 중앙노동위원회(중노위)가 조정 중지를 결정하고, 오는 25일 전체 조합원을 대상으로 진행되는 파업 찬반 투표에서 과반이 찬성할 경우 노조는 합법적인 파업권을 획득하게 된다.

GM한국사업장 노조도 오는 25일부터 인천 부평공장 조립사거리에서 철야농성을 예고하고 있다. 이에 앞서 22일부터 전·후반조 및 고정 주간조를 대상으로 4시간씩 부분파업에 들어갔다. 양측은 GM한국사업장의 ‘철수설’을 놓고도 견해차를 보이고 있다.

GM한국사업장은 GM그룹의 글로벌 생산기지 차원에서 이뤄지는 신차 배정이 불투명한 상황이다. 노조는 측은 산업은행과 GM한국사업장이 인수 당시 맺었던 ‘철수 불가 시점’인 2027년이 넘을 경우 근로자들의 생존권이 위협받는 상황이 올 수 있다고 주장한다.

국회에서 절대 다수를 차지하는 여권이 노란봉투법 강행 처리를 예고하고 있는 점도 산업계의 고민이 깊어지는 대목이다.

정치권에 따르면 오는 24일 노란봉투법과 25일 2차 상법 개정안에 대해 여권 주도의 국회 통과가 유력하게 점쳐진다. 야권인 국민의힘은 필리버스터(무제한 토론)를 통한 총력 대응을 예고하고 있지만 사실상 이를 무력화하기엔 역부족인 상황이다.

노란봉투법 법안이 시행되면 기업은 쟁의행위로 발생한 손해에 대해 노조에 손해배상을 청구하기 어려워지고, 조합원의 단체행동 역시 한층 강력해질 수 있다. 업계에서는 “산업 현장에서의 갈등 국면에서 제도적 안전판이 사라지는 셈”이라는 우려의 목소리가 나온다.

잇따른 친노동 법안 통과와 노사의 극한 대립이 장기화할 경우 글로벌 기업들의 국내 투자에도 악영향을 줄 것이라는 관측도 제기된다.

경영계 고위 관계자는 “국제적인 투자 환경에서 노사 관계 안정성은 (투자 여부를 결정하는) 가장 중요한 요소 중 하나”며 “예측이 어려운 정책이나 제도의 변화 역시 해외 기업들의 한국 투자 결정에 직접적인 변수가 될 수 있다”고 지적했다.