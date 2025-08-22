미국 출국 전 게이츠 SMR 개발 테라파워 회장 만나

[헤럴드경제=양영경 기자] 김정관 산업통상자원부 장관이 소형모듈원자로(SMR) 개발사 테라파워 회장을 맡고 있는 빌 게이츠 게이츠재단 이사장을 만나 테라파워와 한국 기업 간 에너지 협력 방안 등을 논의했다.

산업부는 22일 서울 여의도 콘래드호텔에서 진행된 면담에서 이 같은 논의가 이뤄졌다고 밝혔다. 이 자리에는 안세진 원전국장 등 산업부 원전 라인 당국자들이 배석했다.

게이츠 이사장은 이 자리에서 김 장관에게 본인의 자서전인 ‘소스 코드: 더 비기닝’을 선물했다.

게이츠 이사장이 창업한 테라파워는 뉴스케일, 엑스에너지와 더불어 미국의 3대 SMR 업체로 꼽힌다. 지난 2006년 설립된 테라파워는 차세대 SMR 상용화 기술 중 하나인 소듐냉각고속로(SFR) 노형을 개발하고 있다.

SMR 분야는 미국의 지식재산권과 한국의 제조 역량이 결합해 시너지를 낼 수 있는 대표적인 분야로 언급된다. 지난 2022년 SK와 SK이노베이션이 테라파워에 3000억원을 투자하는 등 한국 기업과의 다각적인 투자·사업 협력을 추진 중이다. 또 두산에너빌리티는 테라파워가 진행하는 첫 SMR 사업에 주기기를 공급할 예정이다.