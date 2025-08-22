김포 대표 관광자원 형상화… ‘김포’ 각인 효과 기대 군함 미니어처 블록 ‘브릭형 함상공원’ 한정판 내년 출시 애기봉 기프트샵 신설… 굿즈·기념품·특산물 원스톱 제공

[헤럴드경제(김포)=이홍석 기자]김포시가 굿즈 마케팅을 본격화하면서 관광 패러다임 전환에 속도가 붙었다.

김포 대표 관광지 애기봉평화생태공원과 함상공원을 중심으로 차별화된 기념품을 제작하고 지역 특산품 전시코너와 체험형 프로그램 등을 결합해 ‘관광 소비 생태계’를 구축하고 있다.

굿즈는 김포를 기억하게 하는 ‘작은 홍보대사’ 역할을 할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

스타벅스와 결합 상품 ‘김포 애기봉 굿즈’ 출시

김포시는 스타벅스 코리아와 협력해 애기봉평화생태공원을 담은 머그컵과 텀블러 등 굿즈를 선보였다.

지난 13일 애기봉평화생태공원 내 스타벅스 매장을 통해 출시됐다.

이번 굿즈는 애기봉 전망대와 평화의 종, 생태탐방로 풍경과 문수산성 등 김포의 대표적 관광자원을 형상화한 디자인이 적용됐다.

특히 이번 굿즈의 상품명에 김포애기봉을 표기, 스타벅스 굿즈를 통해 김포 애기봉을 함께 알릴 수 있도록 전략화한 것이 돋보인다.

시는 해당 굿즈를 ‘관광객이 사진 찍고 공유하고 싶어하는 제품’으로 포지셔닝해 SNS 확산력을 극대화 할 계획이다.

대명항 본뜬 브릭형 함상공원 한정판 출시 예정

애기봉에 이어 대명항 함상공원에도 색다른 기념품이 제작된다. 시는 경기도와 협력해 대명항 함상공원을 형상화한 ‘브릭형 함상공원 기념품’을 제작해 선보일 예정이다.

함상공원의 상징인 군함을 미니어처 블록 형태로 구현한 한정판 제품인 이 기념품은 군함의 디테일을 실제 비율과 색감에 맞춰 설계해 관광객이 직접 조립하면서 함상공원의 역사와 의미를 자연스럽게 접할 수 있도록 한다.

패키지에는 군함의 제원, 역사적 배경, 김포 해양문화 스토리가 담긴 리플릿도 동봉된다.

이 기념품은 단순 전시용이 아닌 가족 단위·청소년 체험형 관광 콘텐츠로 개발돼 현장에서 조립 체험 부스를 운영하거나, 완성품을 기념사진과 함께 SNS에 공유하는 이벤트를 마련할 예정이다.

시는 올해 안에 디자인안을 확정해 내년부터 판매 또는 체험용으로 활용할 방침이다.

마그넷부터 지역특산품까지… 애기봉에서 구매 가능

시는 함상공원·애기봉 방문객들이 쉽게 구입할 수 있는 기념 마그넷 시리즈도 연이어 선보인다.

마그넷은 애기봉 전망대, 라베니체, 김포 한강철책길 등 지역 명소를 감각적으로 일러스트화해 적용한 제품으로, 가벼운 무게와 합리적인 가격 등 장점이 뚜렷해 부담없이 구매할 수 있는 선물 및 기념용 제품이다.

또한 애기봉평화생태공원 내에 지역 특산품 전시 코너가 들어선다. 김포 금쌀, 인삼, 로컬푸드 간식 등 ‘김포의 맛’을 한자리에서 선보일 예정이다.

특히 관광객이 특산물 구입을 원할 경우 농가와 연계해 구매와 포장·택배까지 한 번에 진행할 수 있도록 하고 즉시 소비와 장기 브랜드 홍보를 동시에 달성할 계획이다.

시는 지난 7월 애기봉평화생태공원 전시관 내 공간을 리모델링해 전용 기프트샵을 신설했다.

신설된 기프트샵을 통해 굿즈·기념품·특산물을 한 공간에서 제공하는 종합 관광 쇼핑 플랫폼으로 운영할 예정이다.

시는 기프트샵의 방문객 참여도를 높이기 위해 DIY 기념품 제작 프로그램도 도입한다.

관광객이 직접 기념품에 이름을 새기거나, 색칠·조립 등을 체험하며 ‘나만의 애기봉 기념품’을 완성할 수 있도록 할 방침이다.

시는 향후 굿즈 디자인 공모전과 온라인 판매망 확대 등으로 굿즈 마케팅에 적극 나설 계획이다.

김병수 김포시장은 “굿즈는 도시를 알리는 스토리텔링 도구이자, 관광객이 김포와 다시 연결되는 끈”이라며 “스타벅스 협업, 브릭형 모형, 특산물 코너, 기프트샵 등 다양한 굿즈 전략을 통해 김포가 수도권 대표 관광도시로 자리매김하도록 하겠다”고 밝혔다.