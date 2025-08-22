윤건영 더불어민주당 의원 22일 입장문 “尹정권·국힘, 자신들의 잘못 반성해야”

[헤럴드경제=안대용 기자] 윤건영 더불어민주당 의원은 문재인 전 대통령 부인 김정숙 여사, 딸 다혜 씨 관련 의혹 사건에서 경찰이 김 여사와 다혜 씨에 대해 각각 혐의가 없다는 결론을 잇따라 낸 것을 두고 22일 “문재인 전 대통령과 그 가족에 대한 윤석열 정권의 무도한 수사가 정치 보복이었음이 명백히 확인된 것”이라고 밝혔다.

윤 의원은 이날 입장문을 통해 “(윤석열 전 대통령 부인) 김건희 씨에 대한 정권의 치부와 관련된 의혹이 불거지면 어김없이 ‘물타기와 방탄’을 위해 문재인 전 대통령과 그 가족을 끌어들여 근거 없는 의혹을 제기하고, 수사기관을 동원해 칼춤을 추었던 윤석열 정권과 국민의힘은 이제라도 자신들의 잘못을 반성해야 할 것”이라며 이같이 언급했다.

윤 의원은 “서울경찰청은 2025년 7월 29일 김정숙 여사 옷값에 청와대 특활비가 들어갔다는 고발 사건과 관련해 불송치(혐의 없음) 결정을 내렸다”며 “자선 모금 행사 수익금을 기부하지 않았다며 사기 및 업무상횡령 혐의로 고발된 (문 전 대통령 딸) 문다혜 씨 사건에 대해서도 서울서대문경찰서가 2025년 8월 12일 불송치(혐의 없음) 결정을 내렸다”고 했다.

이어 “서대문서는 불송치 이유와 관련해 ‘실제 자선바자회를 개최했고, 수익금을 임의로 사용하거나 유용한 사실이 확인되지 않는다’고 설명했다”고 했다.

그러면서 “이번 결정은 문재인 전 대통령과 그 가족에 대한 윤석열 정권의 무도한 수사가 정치 보복이었음이 명백히 확인된 것”이라고 했다.