하율디앤씨㈜, 하나은행, 경기신용보증재단과

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시(시장 김경일)가 지난 21일 하율디앤씨㈜, 하나은행, 경기신용보증재단과 소상공인 특례보증지원을 위한 협약식을 개최하고 소상공인을 위한 실질적인 금융 지원에 나섰가.

이번 협약은 ‘스타필드 빌리지 운정’의 개설사인 하율디앤씨㈜와 금융기관 하나은행이 각각 1억5000만원씩 총 3억원의 특별출연금을 마련하고, 경기신보가 특별출연금의 10배에 해당하는 30억원 규모의 협약보증을 지원함으로써 파주시 소상공인들에게 실질적인 금융지원을 제공한다.

지원 대상은 신용평점 745점 이상의 관내 소상공인이다. 지원 내용은 ▷기업당 최대 1억원 보증한도 ▷보증기간 5년 이내(1년 거치, 4년 분할상환)로 실질적인 금융 부담 완화를 기대할 수 있다.

김경일 시장은 “이번 협약이 보증 여력이 부족한 소상공인들에게 새로운 기회를 제공하는 든든한 디딤돌이 되길 기대한다”며 “앞으로도 기업, 금융기관, 공공기관이 연대하고 협력해 지역경제에 활력을 불어넣는 좋은 본보기가 되길 바란다”고 밝혔다.

한편, 시는 이번 협약 외에도 매년 소상공인의 경영안정을 위한 운전자금 지원사업을 지속적으로 추진하고 있다. 지난 2년간 각각 13억원의 특례보증 출연금을 지원했으며, 올해는 15억원의 예산을 확대 투입하는 등 지역 소상공인들의 안정적 사업 운영과 지역경제 활성화를 적극 뒷받침하고 있다.