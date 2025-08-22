[헤럴드경제=장연주 기자] 마라톤이나 울트라마라톤 등 극한의 지구력 운동을 즐기는 사람의 대장암 발병 위험이 일반 사람보다 더 클 수 있다는 충격적인 연구결과가 나와 눈길을 끈다. 다만, 이번 연구는 대조군이 없고 참가자들의 가족력 등이 충분히 파악되지 않았다는 한계가 있는 만큼, 달리기를 당장 멈출 필요는 없다고 연구진은 조언했다.

21일 미 뉴욕타임스(NYT)에 따르면, 미국 버지니아 주 페어팩스의 이노바 샤르 암 연구소 종양학자 티머시 캐넌 박사는 35~50세 사이 마라톤·울트라마라톤 애호가 100명을 대상으로 대장 내시경 검사를 진행했다.

이번 연구는 대장암에 걸린 40세 이하 3명의 사례가 보고된 계기로 시작됐다.

이들은 모두 가족력이 없었으며 규칙적으로 달리기 운동을 한다는 공통점이 있었다.

환자 중 두 명은 100마일(160㎞) 울트라마라톤을 정기적으로 뛰었으며, 또 다른 한명은 1년간 하프마라톤을 13차례 완주한 기록이 있었다.

연구결과, 참가자의 절반가량에서 용종(선종)이 발견됐다. 이 가운데 15%는 암으로 진행될 가능성이 큰 ‘진행성 선종’이었다.

이는 40대 후반 일반 인구의 평균 발병률(4.5~6%)은 물론, 대장암 고위험 집단으로 알려진 알래스카 원주민(12%)보다도 높은 수치다.

이번 연구는 올해 초 미국 임상종양학회(ASCO) 연례 학술대회에서 발표됐다. 다만 아직 동료 심사를 거치지 않은 예비 결과로, 학술지에는 게재되지 않은 상태다.

이 연구에 참여한 알렉산드리아의 마라톤 선수 로라 린빌(47)은 “러닝은 보통 체중 조절, 스트레스 완화 등 긍정적인 효과와 연관돼 있는데 나쁜 결과가 나올 줄 몰랐다”고 말했다.

린빌 역시 대장 내시경에서 용종 7개가 발견돼 수술을 받았다. 그는 앞으로도 달리기를 포기하지 않겠지만 정기적으로 검진을 받을 생각이다.

연구진은 극한의 달리기가 직접적으로 대장암을 유발한다고 단정할 수는 없다고 밝혔지만, 그 원인 중 하나로 달리기를 할 때 흔히 겪는 ‘러너스 다이어리아(Runner’s diarrhea)’라는 위장 장애 증상을 지목했다.

이는 달리기 운동 중 갑작스럽게 설사·혈변·복통 등의 배변 신호가 오는 현상으로, 장거리 달리기 중 혈류가 다리 근육에 우선 공급되면서 장으로 가는 혈류가 일시적으로 줄어드는 허혈성 대장염 때문에 발생하는 것으로 알려져 있다.

연구진은 이러한 혈류 손실이 반복되면 만성 염증으로 이어져 암 발생 위험을 높일 수 있다고 추정했다.

다만, 전문가들은 이번 연구가 대조군이 없고 참가자들의 가족력 등이 충분히 파악되지 않았다는 한계가 있다고 지적했다.

존스 홉킨스 의과대학 종양학과 조교수인 에릭 크리스텐슨 박사는 “달리기를 멈출 필요는 없다”며 “증상이 있으면 ‘건강해 보인다’는 주변 시선에 주저하지 말고 반드시 의사에게 알리는 것이 중요하다”고 강조했다.