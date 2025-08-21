가자가 더 이상 이스라엘에 위협이 되지 않도록 하기 위해서는, 우리는 반드시 임무를 완수해 하마스를 패배시켜야 한다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리

[헤럴드경제=김영철 기자] 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 팔레스타인 무장단체 하마스와의 기나긴 갈등에 끝장을 내려는 움직임을 보이고 있다.

이스라엘군은 20일(현지시간) 가자지구 거점도시인 가자시티 장악 작전을 강행하면서 지상군 초읽기에 들어갔다. 요르단강 서안을 사실상 분리한다는 비판을 받는 유대인 정착촌 사업 역시 최종 승인했다. 국제사회 휴전촉구와 더불어 최우선 외교 해법으로 거론돼온 ‘팔레스타인 국가 인정’ 움직임도 아랑곳하지 않은 채 사실상 독자행보를 걷게 됐다.

에피 데프린 이스라엘군 대변인은 이날 기자회견에서 “정치 지도부의 지시와 군 참모총장이 승인한 계획에 따라 ‘기드온의 전차’ 작전 2단계를 시작했다”고 밝혔다.

이스라엘군 99사단 지상군이 가자시티 외곽의 자이툰 지역에 전개해 무기가 보관된 땅굴을 발견하고, 162사단이 인근 자발리아에 투입되는 등 가자시티 장악을 위한 예비적 활동을 시작했다.

동시에 이스라엘 당국은 같은날 서안지구에 유대인 정착촌을 대거 조성하는 계획을 최종 승인했다.

베잘렐 스모트리히 재무장관이 통제하는 국방부 산하 민정행정고등계획위원회는 이날 서안 E1 지역에 주택 약 3400호를 포함한 정착촌을 조성하는 계획을 승인했다. 아샤헬 정착촌에 342호를 짓는 계획도 승인했다.

스모트리히 장관은 “이는 ‘두 국가’라는 망상을 사실상 지워버리고 유대인이 이스라엘 땅의 심장부를 장악하는 것을 공고하게 하는 중대한 조치”라고 자평했다.

‘가자시티 장악’ 예비군 6만 동원령…군 부담은 ↑

이스라엘군은 가까운 시일 내로 추가 병력을 작전에 합류시킬 방침이다.

이날 베냐민 네타냐후 총리는 예비군 6만명을 추가로 소집하면서 가자 공세에 박차를 가했다. 이미 소집돼 각 전선에 배치된 2만명의 복무 기간도 연장할 계획이다.

이에 대해 타임스오브이스라엘은 가자시티 공세 기간 총 13만명 정도의 예비군이 투입될 것이라고 전망했다. 다만 예비군이 가자시티 점령에 직접 나서게 되는 것은 아니며, 다른 전선에서 정규군을 대체하게 될 것이라는 설명이다.

하지만 이스라엘 안보내각이 가자시티 점령에 5개월 이상 걸릴 것으로 예상했던 것과는 달리 네타냐후 총리가 작전 기간을 단축하라는 지시까지 내리면서 군의 부담은 극에 달했다고 미 CNN 방송은 전했다.

예루살렘 히브리대의 아감 연구소가 실시한 최근 설문조사 결과 군인의 약 40%가 복무 의욕이 떨어졌다고 답했다. 복무 의욕이 높아졌다는 응답은 13%에 불과했다. 이와 관련해 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장은 이달 초 안보내각에 군이 인력 부족과 극심한 피로를 호소하고 있다며 네타냐후 총리의 ‘가자지구 완전 점령’ 방침에 극구 반대한 바 있다.

특히 초정통파 유대교도 남성의 징집 문제를 두고 갈등은 심화되고 있다. 군 수뇌부는 병력 충원을 위해 이들의 징집을 주장하지만, 이들 대부분은 입대를 거부하고 있어서다. 이에 더해 네타냐후 정부는 오히려 광범위한 면제 법안을 추진 중이어서 전선에 투입된 장병들의 불만은 가중되는 상황이다.

실제로 소규모 예비군 단체 ‘인질을 위한 군인들(Soldiers for Hostages)’은 이달 초 소셜미디어(SNS)를 통해 예비군들에게 소집 명령에 불복종할 것을 공개적으로 촉구한 바 있다.

네타냐후 총리는 지난해 초 미국 CBS와 인터뷰에서 이스라엘군이 가자지구 남부 라파에 진입하면 “격렬한 전투는 몇 달이 아니라 몇 주 안에 끝날 것”이라고 장담했다. 하지만 그로부터 18개월이 지난 현재, 그는 가자시티 점령 작전이 이스라엘 역사상 가장 긴 이 전쟁을 끝내는 ‘가장 빠른 길’이라고 주장하고 있다고 CNN은 짚었다.

궁지 몰린 하마스…중재국에 “이스라엘에 전쟁 중단 압박” 촉구

이스라엘의 총공세에 하마스는 중재국들에 이스라엘 정부가 가자시티 점령 작전을 멈추도록 최대한의 압력을 가해달라고 촉구하고 있다.

하마스는 이날 텔레그램을 통해 발표한 성명에서 “우리는 중재국들에 이스라엘이 팔레스타인 국민에 대한 전멸 전쟁을 중단하도록 최대한의 압력을 가해줄 것을 촉구한다”고 밝혔다. 이어 이스라엘군의 이번 군사 작전은 가자지구 휴전을 위해 “중재국들이 기울인 모든 노력을 무시하는 것”이라고 강조했다.

앞서 하마스는 이날 가자지구 남부에선 이스라엘군 전초기지를 기습하면서 양측에서 다수의 사상자가 나오기도 했다.

이스라엘의 이번 군사 행동은 하마스가 이집트·카타르가 중재한 60일간 휴전안을 수용한 직후에 나왔다. 이는 60일간 휴전하면서 이스라엘 생존 인질 가운데 10명을 석방하는 내용을 골자다. 이에 휴전 협상 타결 가능성을 무시한 채 전쟁을 강행하려는 의도라는 비판이 나온다.

다만 이스라엘과 하마스가 휴전과 인질 석방에 대한 합의에 도달할 경우 가자시티 장악 계획이 취소될 가능성도 있다.

네타냐후, 국내외로 충돌…트럼프만 “전쟁영웅” 치켜세워

이스라엘 내부에서도 반대 목소리가 거세다. 지난 17일 텔아비브에는 30만명 넘는 대규모 인파가 참여한 가운데 가자시티 장악 군사작전에 반대하는 시위가 열렸다.

국제사회 비판도 거세지고 있다. 이에 네타냐후 총리는 격한 비난을 담은 서한을 보내며 외교 결례에 가까운 행동을 보였고, 서방국은 그를 향해 “이성을 잃었다”며 강도 높은 비판을 이어가고 있다.

특히 네타냐후 총리는 가자시티 작전을 벌이는 것을 비판한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 총리와 외교적 결례 수준의 신경전을 벌이기도 했다.

“가자시티 군수 작전은 양국 국민에게 재앙으로 이어질 수 있으며, 영구적인 전쟁의 악순환에 빠뜨릴 것.” 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령.

“마크롱 대통령의 팔레스타인 국가 인정 추진은 반유대주의 불길에 기름을 붓는 일” 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령에게 보낸 서한

다만 도널드 트럼프 대통령 만이 홀로 네타냐후 총리를 ‘전쟁 영웅’이라고 치켜세웠다.

미 정치전문매체 폴리티코에 따르면 트럼프 대통령은 이날 한 보수 성향 라디오와 전화 인터뷰에서 “네타냐후 총리와 나는 협력했다”며 이같이 표현했다.

“그는 전쟁 영웅이다. 나도 그런 것 같다.” 도널드 트럼프 미 대통령