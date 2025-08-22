미아뉴타운 SK북한산시티 직접 가보니 단지 내 삼각산초·중 위치…학부모 선호 3830가구 규모…올 들어 100건 넘게 거래 [영상=이건욱PD]

[헤럴드경제=신혜원 기자] 서울 강북구 미아뉴타운 대장주로 꼽히는 미아동 ‘SK북한산시티’는 3830가구 규모 대단지인 만큼 6·27 대출규제 이후에도 17건 거래되며 매매가 꾸준히 이뤄지는 모습이다. 국민평형이라 불리는 84㎡(이하 전용면적) 기준 6억~7억대에 거래돼 서울 내에선 가성비 단지로 꼽히는 SK북한산시티를 헤럴드경제 부동산360이 직접 찾아 교통, 교육, 편의시설 등 입지적 측면을 확인해봤다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 SK북한산시티 84㎡는 지난달 6억원 후반대~7억원 중반대 가격에 거래됐다. 가장 최근 거래는 지난달 7일 7억원에 팔린 것이다. 59㎡는 이달 2건 거래됐는데 각각 5억9500만원, 6억2500만원에 매매계약을 맺었다. 114㎡의 경우 지난달 7억원 후반대~8억원 초반대 가격에 매매됐다.

서울 내 대단지 치고는 비교적 중저가 가격대를 형성하고 있는 SK북한산시티는 2004년에 준공돼 미아뉴타운에서 가장 먼저 조성된 곳으로 임대주택까지 합치면 5000가구가 넘는다.

단지는 경전철 우이신설선이 지나는 솔샘역 초역세권 단지로, 규모가 큰 만큼 동마다 이동시간이 차이가 있지만 솔샘역 바로 앞에 위치한 동들은 도보 3분이면 역에 도착한다. 솔샘역을 이용하면 성신여대입구역에서 4호선, 보문역에서 6호선, 신설동역에서 1, 2호선으로 환승할 수 있다. 다만 우이신설선이 2량으로 편성돼 출퇴근 시간대에는 혼잡한 편이다.

대중교통 기준 SK북한산시티에서 강남역까지는 50분, 여의도역까지는 40분, 광화문까지는 30분이 채 안 걸린다. 서울 주요 3대 업무지구까지의 이동시간은 비교적 괜찮은 편이라 이쪽 일대로 출퇴근하는 직장인들의 수요가 꾸준하다.

학군 또한 단지 가치를 결정짓는 중요한 요소인데 SK북한산시티는 초품아, 중품아 단지다. 단지 안쪽으로 들어가면 삼각산초등학교와 삼각산중학교가 자리하고 있다. 특히 삼각산중학교 학업성취도는 강북구 내에서 영훈국제중에 이어 2위다. 또한 삼각산고, 솔샘중, 솔샘고, 길음중, 길음고, 미양초, 대일외고, 서경대 등이 있고 단지 내 유치원은 2곳, 어린이집은 10곳 넘게 있어 유치원부터 초중고, 대학까지 도보권에 위치해 있다.

학원가는 단지 상가에 소규모로 형성돼 있고 대형 학원들이 밀집한 노원 중계동 학원가가 차로 20~30분 거리다. 교육 환경이 강북구 내에서 전반적으로 괜찮은 편이라 신혼부부부터 초중고등학생 자녀가 있는 학부모들에게 인기가 많은 단지에 속한다.

미아동 A공인중개사무소 대표는 “SK북한산시티는 자녀를 초등학교부터 고등학교 보낼 때까지 사시는 분들도 있을 정도로 초·중학교가 단지 내에 있다는 점을 선호하시는 분들이 많다”고 전했다.

단지 상가엔 마트부터 병원, 약국, 은행 등이 입점해 있고 롯데백화점 미아점은 차로 5분, 현대백화점 미아점도 차로 7분이면 간다. 또다른 장점은 북한산과 가까운 숲세권 단지라는 점이다. 걸어서 10분 거리에 삼각산도시자연공원, 북한산생태숲 등이 있고 북한산둘레길을 이용해 산책할 수 있습니다. 일부 동에선 북한산 조망도 갖추고 있다.

22년차 구축 단지이지만 아파트 내 커뮤니티시설도 있다. 독서실, 헬스장, 골프연습장 등이 마련돼 있고, 단지 내 아이들이 킥보드, 자전거, 인라인스케이트 등을 타며 놀 수 있는 중앙광장과 농구장, 테니스장 등도 조성돼 있다.

다만 지대가 높아 경사가 가파르다는 점이 SK북한산시티의 단점으로 꼽힌다. A공인중개사무소 대표는 “언덕이 있어 동마다 가격차이가 많이 난다”며 “단지 내로 버스도 안 다니고, 안쪽동은 꽤 많이 올라가야 돼서 역 바로 앞에 있는 동과 단지 안쪽의 호가가 5000만원 이상은 차이가 난다”고 설명했다.

이 같은 입지적 특성을 지닌 SK북한산시티는 신혼부부, 학부모 수요자들을 중심으로 선호도가 높아 올해 들어 100건 이상 거래됐다. 지난 12일 기준 아파트 매매가 130건으로, 1만2032가구 규모 강동구 둔촌동 ‘올림픽파크포레온’(105건)보다 많이 팔렸다. 6·27 대출규제 시행 전에 비하면 시장 전반적으로 매수심리가 위축되며 거래량이 줄긴 했지만 규제가 적용되지 않는 가격대인 만큼 매매 자체는 꾸준히 이뤄지는 모양새다.

A공인중개사무소 대표는 “규제 이후 시기가 여름 비수기이기도 해서 거래량이 전에 비하면 줄긴 했다”며 “SK북한산시티 가격은 내려가지도 올라가지도 않은 보합 상태”라고 말했다.