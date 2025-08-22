크린바이오(대표 김해중)는 2025년 8월 8일, 조달청이 주관하는 ‘혁신제품 수출선도형 시범구매 사업’의 일환으로 인도네시아 북수마트라주 Desa Rumah Gerat에 설치될 공기살균기 선적기념식을 진행했다.

이번에 선적된 공기살균기는 총 100대 규모로, 오는 8월 14일 선박을 통해 출항해 인도네시아 현지로 운송될 예정이다.

제품은 인도네시아 복수마트라주 내 행정기관 (군청, 읍·면사무소), 보건소, 보건부 산하 사무소, 클리닉, 종교시설 등에 설치되어 실증 테스트를 진행하며, 설치 전후의 공기질 변화를 측정해 효과를 검증할 계획이다.

크린바이오는 이번 시범사업을 통해 인도네시아 시장에서의 제품 신뢰도를 높이고, 향후 보건부·환경청·지방자치단체 등 공공기관 납품 확대를 목표로 하고 있다.

크린바이오 관계자는 “이번 프로젝트는 단순한 제품 수출이 아니라, 실제 현장에서 성능을 입증하고 그 결과를 토대로 현지 조달시장 진입을 가속화하는 중요한 발판”이라며 “앞으로도 해외 공공시장 확대를 위해 지속적인 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.