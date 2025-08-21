현대차그룹-토요타 ‘협업’ 결과물 로봇개 부품 옮기는 작업 진행하고 변수 많은 상황에서도 유연하게 대처해 토요타리서치연구소 협업, 거대행동모델 적용

[헤럴드경제=김성우 기자] 현대자동차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스가 20일(현지시간) 휴머노이드 로봇 아틀라스(ATLAS)가 예상치 못한 상황에서도 스스로 문제를 해결하며 지능적으로 대응하는 영상을 공개했다.

공개된 영상에서는 봇개 ‘스팟(SPOT)’ 부품을 적재함 또는 선반에 옮기는 작업을 선보였다. 부품 분류, 정렬과 같은 작업을 수행하기 위해 걷거나 쪼그리고, 물건을 들어올리는 등 전신을 함께 움직이는 동작 연출도 이뤄졌다.

눈에 띄는 점은 스스로 문제를 해결하려는 능력을 갖추고 있다는 점이다. 아틀라스가 박스에서 또다른 박스로 부품을 옮기는 작업을 수행하는 중 한 연구원이 부품 박스 뚜껑을 닫거나 박스 옆에 부품을 떨어뜨리는 등 작업을 방해하지만, 아틀라스는 당황하지 않고 뚜껑을 열거나 떨어진 부품을 주워 정확히 박스에 담는 모습을 선보인다.

작업중 발생할 수 있는 다양한 문제 상황에서 인공지능 기술을 통해 스스로 판단을 할 수 있게 될 것으로 기대되는 대목이다.

또한 아틀라스는 스팟의 다리 부품을 들어서 접은 다음 정확히 선반 위에 정렬하고, 또다른 부품을 선반 최하단의 박스에 넣는 작업도 진행했다. 부품이 선반에 걸려 박스에 바로 넣을 수 없을 것으로 판단하면서 박스를 앞으로 꺼내 적재한 뒤 다시 제자리로 옮기는 지혜도 발휘했다.

보스턴다이나믹스는 이번에 도요타리서치연구소(TRI)와 공동 개발한 거대행동모델(LBM)을 아틀라스에 적용해 사람처럼 판단하고 자연스럽게 동작할 수 있도록 했다. 아틀라스에 적용된 거대행동모델은 엔드투엔드(end-to-end) 기법을 활용해 매번 개발 코드를 변경하지 않고도 다양한 형태의 물건들을 다루는 동작을 빠르게 학습하고, 자율적으로 판단하고 제어할 수 있다.

완성차업계 관계자는 “초기 로봇은 문제 상황에서 즉각적인 대응이 어려웠지만, 아틀라스는 알고리즘 또는 하드웨어를 바꾸지 않고도 학습 경험을 통해 주어진 임무를 성공적으로 수행할 수 있게 됐다”라면서 “휴머노이드 로봇은 고도화된 AI 기술과 결합해 빠르게 발전하고 있으며, 실제 산업 현장에서 인간의 반복적인 작업을 돕고 생산성을 향상시키는 데 기여할 것”이라고 말했다.

스캇 쿠인데르스마 보스턴다이나믹스 로보틱스 연구담당도 “이번 영상은 범용로봇이 어떻게 우리의 일상과 업무를 바뀔지 보여주는 사례”라며 “다양한 조작 업무를 위한 단일 신경망(single neural network) 학습은 일반적인 로봇의 발전뿐만 아니라 아틀라스와 같은 고성능 로봇들이 전신을 정교하고 유연하게 사용하기 위한 기반이 될 것”이라고 설명했다.

한편, 보스톤다이나믹스는 지난해 10월 토요타리서치연구소와 범용 휴머노이드 로봇 개발을 가속화하고, 인간과 로봇 간 상호 작용 및 안전성 등 분야에서 협력하겠다는 계획을 발표했다. 엔비디아의 고성능 로보틱스칩을 활용해 휴머노이드 로봇을 고도화하고, 로보틱스 앤 AI연구소(RAI)와 협업해 강화학습 기반 로봇 AI 연구를 강화하는 등 기술력 확보에 힘쓰고 있다.

이번 시연 영상 공개 또한 보스턴다이나믹스와 도요타리서치연구소의 공동 연구 파트너십의 일환으로 이뤄졌다. 이에 각 사의 강점과 전문성을 결합해 스마트 로봇 개발을 가속화하고 범용 휴머노이드 로봇의 AI 혁신 가능성을 다시 한번 보여줬다는 점에서 의미가 남다르다. 향후 양사는 고급 조작 능력 및 역동적인 움직임과 같이 전신을 이용하는 휴머노이드 로봇과 거대행동모델을 유기적으로 결합하는 연구를 지속 이어간다는 방침이다.