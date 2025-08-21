CSIS 빅터 차 석좌, 핵실험 가능성 언급 “한미연합훈련 앞두고 북미 접촉 없어” “미사일 시험발사, 핵실험일 수도 있어” 한미 회담 의제로 미 무역적자 해소 거론

[헤럴드경제=김수한 기자] 이재명 대통령이 오는 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 취임 이후 첫 한미 정상회담이 예정된 가운데, 북한이 상당한 수준의 도발을 할 수 있다는 미국 전문가의 관측이 나왔다.

미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차 한국석좌는 지난 20일 화상으로 진행한 한미 정상회담 관련 언론 브리핑에서 “(북한이) 다음 주에 어떤 형태의 행동을 할 가능성을 배제할 수 없다고 본다”고 말했다.

그는 “이는 다음 주에 3가지 일이 결합되기 때문”이라며 “첫째는 물론 정상회담이며, 두 번째는 현재 진행 중인 한미연합훈련(UFS·을지 자유의 방패), 세 번째는 북미간 외교 접촉이 없다는 점”이라고 말했다.

차 석좌는 그러면서 “이들의 조합은 적어도 우리의 실증적 연구가 보여주듯이 좋은 조짐이 아니며, 대수롭지 않지 않은 북한의 적대행위로 나타날 수 있다”고 전망했다.

그는 “미사일 시험 발사나, 심지어 핵실험일 수도 있다”면서도 “우리는 (어떤 일이 일어날지) 모른다”고 말했다.

시드 사일러 CSIS 선임 고문도 “100만명의 인민군을 보유한 북한이 여름 훈련 기간이라는 걸 기억하는 건 항상 중요하다”며 “이 기간에는 추가적인 군사력 과시, 미사일 발사, 포병 사격 시연이 있는 기간”이라고 말했다.

사일러 고문은 북한의 도발이 “치명적 수준이거나 물리적 형태는 아닐 것”이라고 내다봤다.

이번 한·미 정상회담에서 트럼프 대통령이 우선순위로 내세울 의제에 대해 차 석좌는 미국의 한국에 대한 무역적자 해소를 꼽았다.

차 석좌는 “트럼프는 동맹국과의 상품 무역 적자에 레이저빔처럼 집중하고 있다”며 “그는 한국이 무역 흑자를 줄이기 위해 더 많은 약속을 내놓는 걸 보고 싶어 할 거 같다”고 말했다.

차 석좌는 또한 “트럼프 주변의 미 국방부 사람들은 중국과의 비상사태와 관련해 한국의 더 선명한 약속을 원할 것”이라고 분석했다.

트럼프 측이 중국의 대만 침공이 일어날 경우 한국이 어떻게 대응할 것인지 확약하길 원할 수 있다는 의미다.

그는 하지만 “트럼프 대통령의 정상회담 발언을 준비하는 트럼프 행정부의 부처간 협조는 트럼프 대통령이 말하고 싶은 것과 완전히 다를 수 있다”고도 전망했다.