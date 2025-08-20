선착순 500명 모집

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천시(시장 노관규)는 9월 27일에 개최되는 2025년 웰니스 노르딕 워킹 대회 참여자 500명을 오는 27일부터 9월 17일까지 3주간 선착순으로 모집한다고 밝혔다.

이번 대회는 오천그린광장에서 출발해 초가을의 정취가 깃든 국가하천 동천을 따라 걸으며, 생태수도 일류순천의 자연을 온전히 체감할 수 있도록 약 6km 코스로 운영할 예정이다.

노르딕 워킹에 관심이 있는 국민 누구나 참여 가능하고, 참여를 원하는 국민은 다음달 17일까지 시청 홈페이지와 SNS(블로그·인스타그램·네이버밴드)를 통해 네이버폼(QR코드 또는 링크)으로 신청하면 된다.

유럽에서 시작해 우리나라에서도 생활체육으로 확산한 노르딕 워킹(북유럽식 걷기)은 폴(스틱)을 활용하여 상·하체를 동시에 움직이므로 신체 균형을 개선하고 관절에 무리를 덜 주는 효과가 있다.

시에서는 전국 웰니스 노르딕 워킹 대회를 3회째 운영하고 있으며, 완주자에게는 완주 기념품 제공과 한방 체험 서비스를 제공할 방침이다.