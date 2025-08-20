[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 한국수목원정원관리원은 10월 25일 경북 봉화군 금강소나무 숲길과 국립백두대간수목원 전시원을 탐방하는 ‘백두대간 가든하이킹’을 개최한다고 20일 밝혔다.

올해로 3회째를 맞는 백두대간 가든하이킹은 백두대간을 누비는 호랑이를 주제로 ‘어흥 코스(20㎞)’, ‘으르렁 코스(6㎞)’, ‘어슬렁 코스(4㎞)’로 구성돼 있다.

가든하이킹은 경북 봉화 지역 특산품인 사과를 키우는 마을 길을 따라 금강소나무 숲길과 국립백두대간수목원 내 전시원을 탐방하는 코스이다.

하이킹이 펼쳐지는 숲길에는 전통악기 공연과 스탬프 투어, 호랑이 특별 해설 등 차별화된 프로그램이 준비 중이며 봉화 사과 홍보 및 판매 부스가 운영돼 지역특산품을 활용한 체험 행사도 마련된다.

참가자 전원에게는 배번호와 사과를, 완주자에게는 완주 메달과 기념품이 지급된다.

20일부터 누리집에서 선착순 2000명을 모집하며 참가비는 1만 원이며 이 중 5000원은 봉화군에서 사용할 수 있는 봉화사랑 상품권으로 되돌려준다.

이규명 국립백두대간수목원장은 “백두대간 가든하이킹이 인구소멸 위기에 직면한 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”라며 “지역사랑상품권 페이백과 봉화사과 홍보 및 판매는 지역과 상생하는 국립백두대간수목원 특화 브랜드로 자리매김할 것이라”고 밝혔다.