전국 동호인 남·녀 49개 팀, 800여 명 선수단 참가

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 울진군은 ‘제8회 울진 금강송 배 전국 동호인 배구대회’가 오는 23· 24일 울진군민 체육관 및 흥부 체육관 등 5곳에서 펼쳐진다고 20일 밝혔다.

전국 동호인 남·여 49개 팀, 800여 명의 선수단이 참여하는 이번 대회는 예선 리그와 토너먼트를 거쳐 최종 우승팀을 가릴 예정이다.

생활체육을 즐기는 동호인들에게는 최고의 무대이자, 지역주민과 관광객에게는 특별한 스포츠 축제가 될 전망이다.

또한 ‘함께 뛰고, 함께 즐기는 생활체육’ 배구를 통해 건강한 여가문화 확산, 지역 간 교류, 세대 간 화합의 장을 목표로 진행될 예정이다.

특히 올해 대회에는 고등부 4개 팀이 참가해 청소년과 성인의 세대 간 교류가 자연스럽게 이루어질 뿐 아니라, 청소년 특유의 패기와 활력이 넘치는 경기를 선보일 것으로 기대된다.

손병복 군수는 “굵은 땀방울과 인내를 통해 연마한 실력을 맘껏 펼쳐 좋은 성적을 거두시길 바란다”며 “울진의 멋과 맛을 느끼면서 아름다운 추억을 담아 가시라”고 말했다.

울진군은 앞으로도 다양한 종목의 전국단위 스포츠대회를 지속해서 유치하고, 스포츠 관광 활성화를 통한 지역경제 기여와 스포츠 도시로서의 위상 제고에 힘쓸 계획이다.