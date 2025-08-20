신형 무인기, 지향성 무기, 전자교란시스템 등 공개 예정 “미래 전쟁서 승리 가능한 점 보여줄 것”

[헤럴드경제=김영철 기자] 중국군이 다음 달 3일 베이징에서 열릴 ‘항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁’(제2차 세계대전) 승전 80주년 열병식에서 육해공을 아우르는 차세대 무기 장비를 집중적으로 공개하겠다고 예고했다.

20일(현지시간) 열병영도소조판공실 우쩌커 부주임(소장)은 열병식 준비 상황 관련 기자회견에서 “이번 열병식의 모든 무기 장비는 국산 현역 주력 장비”라면서 “2019년 건국 70주년 열병식 이후 차세대 무기 장비를 집중적으로 공개하겠다”고 밝혔다.

우 부주임은 “신형 탱크·함재기·전투기 등 4세대 장비 위주로 작전 모듈에 따라 편성해 우리 군의 체계적 작전 능력을 선보일 것”이라고 말했다. 이어 “육상·해상·공중 계열의 무인 스마트 장비 및 반(反) 무인장비, 사이버·전자전 등에서의 신형 전력을 엄선해 사열할 것”이라면서 신형 무인기, 지향성 무기, 전자교란시스템을 선보이겠다고 밝혔다.

또 “하이퍼소닉 미사일, 방공 탄도탄 요격 미사일, 전략 미사일 등 선진 장비를 집중적으로 공개할 것”이라면서 이를 통해 전략적 억지력을 보여주겠다고 설명했다.

그는 이번에 공개되는 무기 장비의 정보화·스마트화 수준이 높다면서 “우리 군이 과학기술 발전과 전쟁 형태의 변화에 적응하고 미래 전쟁에서 승리할 수 있는 강력한 능력을 갖췄음을 충분히 보여줄 것”이라고 말했다.

중국군은 앞서 열병식 예행연습에서 최신식 초대형 무인잠수정(XLUUV)을 선보인 바 있다. ‘AJX002’라고 적힌 무인잠수정은 러시아가 개발 중인 수중 드론 ‘포세이돈’과 유사하다는 평가를 받았다.

홍콩매체 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 또 예행연습에 새로운 스텔스형 공격 드론 ‘FH-97’로 추정되는 비행체도 등장했다고 전했다.