[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 공효진이 해외 온라인 쇼핑몰에서 의류를 구매했다가 사기성 피해를 입었다며 소비자들에게 주의를 당부했다.

공효진은 20일 인스타그램에 “린넨 투피스를 주문했는데 폴리 원피스를 열흘 만에 보내놓고는 반품비도 내가 부담해야 하고, 30일 안에 회수가 안 되면 환불도 안 해준다더라”라고 밝혔다.

그는 기존에 주문했던 린넨 투피스의 제품 상세 이미지와 실제 배송된 옷의 모습을 촬영해 공개했는데, 배송 상품은 이미지와 현격히 다른 디자인과 소재의 옷이었다.

공효진은 “처음에는 ‘그냥 15% 환불해 줄 테니 반품하지 말라’면서 제품을 가지라고 하더니, 화를 내니까 자꾸 더 환불해 주겠다고 했다”며 “처음부터 이 제품은 없었던 거 같은데, 핀터레스트에 연결된 이런 사이트 주문은 주의하라. 나처럼 스트레스를 결제하지 않길 바라는 마음”이라고 덧붙였다.

공효진이 당한 사기 광고와 전혀 다른 저품질 제품을 판매한 뒤, 환불 절차를 까다롭게 만들어 ‘일부 금액 환불’을 제안하며 소비자의 권리를 사실상 제한하는 수법이다. 이는 해외 직구 사기 중 ‘브랜드 사칭’에 이어 두 번째로 많은 사례로 꼽힌다.

한국소비자원 조사에 따르면 8개 주요 온라인 쇼핑 플랫폼에서 가품을 구매한 경험이 있는 소비자 절반 이상이 환불 요구조차 하지 못한 것으로 나타났다. 응답자 1000명 가운데 60.4%는 ‘환급 절차가 복잡하고 시간이 오래 걸린다’를 이유로 들었으며, 24.6%는 ‘제품 가격이 소액이라 번거롭다’고 답했다. 특히 신발이나 의류 등 패션 제품에서 피해 사례가 가장 많았다.

전문가들은 “해외 온라인몰은 반품·환불 절차가 국내보다 훨씬 까다롭고, 고객 응대도 불투명한 경우가 많아 각별한 주의가 필요하다”고 강조했다.