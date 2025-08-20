서울 3대공원 ‘북서울꿈의숲’서 개최 작년 첫회는 강(江), 올 2회는 Forest 코리아헤럴드 주최, 부제 ‘모두 숲愛’ 반려동물과 느림보산책 등 ‘찐웰니스’ 생명중심 Me&Pet 렉처콘서트 눈길 로우카본 주관 기후토크쇼 등 풍성 힐링치유 소울보이스 웅산무대 주목 공존과 쉼…편안한 가족나들이 제격

[헤럴드경제=김영상 기자] 국민 행복지수를 높이기 위한 ‘웰니스서울(Wellness Seoul)2025 모두 숲愛’ 행사가 오는 9월 7일 ‘북서울꿈의숲’에서 열린다. 행복의 본질을 대변하는 웰니스라는 큰 그림 속에 숲속에서 펼쳐지는 반려동물과의 산책, 펫렉처콘서트, 지구환경 사랑을 내건 기후토크쇼, 힐링의 숲(Forest) 뮤직콘서트 등 다채로운 프로그램으로 꾸며진다. 특히 힐링 치유 생명중심의 소울풀(Soulful) 보이스 소유자이자 아시아를 대표하는 최고의 재즈 보컬리스트로 통하는 웅산이 메인공연을 통해 시민들과 만난다.

웰니스서울2025 주최 측인 헤럴드미디어그룹(코리아헤럴드ㆍ헤럴드경제)과 서울시는 서울 3대 공원인 북서울꿈의숲에서 ‘공존과 쉼, 생명중심 Forest축제’를 부제로 한 웰니스대잔치를 연다고 20일 밝혔다. 웰니스서울2025는 지난해(10월6일) 한강반포공원 일대에서 열린 웰니스서울2024에 이어 두번째로 열리는 행사다. 지난해 웰니스 장소가 강(江)이었다면, 이번에는 환경과의 공존ㆍ쉼, 생명ㆍ힐링원천인 숲(Forest)에서 개최하는 것으로 상징성이 있다는 게 주최 측의 설명이다. 북서울꿈의숲은 과거 놀이공원이었던 드림랜드가 있던 자리 68만여㎡에 조성된 초대형 숲공원으로, 월드컵공원과 올림픽공원에 이어 서울에서 세번째로 큰 공원이다. 숲이 울창해 아름다운 풍광을 자랑하는 벽오산, 오패산으로 둘러싸여 있는 북서울꿈의숲은 대형 녹지공원으로 탈바꿈하면서 많은 시민들에게 힐링과 쉼 공간으로 사랑받고 있다. 주최 측은 “지난해 반포한강공원에서 1만여명의 시민들에게 여유와 힐링, 반려동물과의 동행 등 삶의 가치를 재발견할 수 있는 기회를 제공한 바 있기에, 올해 웰니스서울 숲愛 행사 역시 성공적 개최를 기대한다”며 “가을 초입인 9월초 많은 시민들이 북서울꿈의숲을 찾아 행복을 나누고, 힐링을 공유하고, 쉼을 재발견하는 등 즐거운 하루를 함께 했으면 한다”고 했다.

웰니스행사는 9월 7일 개막식(오전 11시)을 시작으로 오후 8시까지 하루종일 진행된다. 행사는 코리아헤럴드ㆍ헤럴드경제와 서울시가 공동 주최하며 예당미디어, 보주박물관, 더클라우드가 공동 주관한다. 보노몽, 로우카본, 펫누림사회적협동조합, 메타리치, 깊은바다 사랑해300, 대우건설, 중흥그룹 등이 후원한다.

‘모두 숲애(愛)’라는 부제 타이틀에서 보여지듯 웰니스서울2025는 ‘모두가 함께 숲에 대한 사랑’을 노래하면서 생명의 원천인 숲에서 힐링과 행복을 찾을 수 있는 다채로운 행사 프로그램으로 구성된다. 주요 테마는 네가지로 ▷숲愛 걷다 ▷숲愛 듣다 ▷숲愛 녹다 ▷숲愛 쉬다 등 ‘숲속에서의 찐웰니스’를 표방했다. 웰니스서울2025 개막식은 오전 11시 청운답원 메인무대에서 개최된다. 반려동물과 함께하는 프로그램은 주로 창포원(서브무대)에서 열린다.

펫(Pet)이 웰니스다

숲愛 걷다 프로그램은 반려동물과의 쉼ㆍ힐링을 함께하는 느림보펫Run을 필두로 생명중심 문화 확산을 기치로 한 미앤펫(Me&Pet)렉처콘서트로 꾸몄다. 느림보펫Run은 사전 예약을 통해 신청한 반려동물과 함께 북서울꿈의숲 정원을 한바퀴 산책하는 행사로 진행한다. 출발 후 공원을 한바퀴 걷고 복귀한다. 거리는 1.5km로, 도보로 약 20분이 걸린다. 느림보펫Run 미션은 ‘공원 산책로 속에 숨겨진 5스팟(spot) 미션을 찾아라’로 정했다. 5스팟은 ▷모두의 꽃! 반려견 발도장 액자 만들기(대나무 숲길) ▷‘산책하개’ 펫테라피 스프레이 만들기(초정 입구) ▷캐리커처 체험(스낵하우스) ▷Play 멍! 터그 만들기(월광대) ▷웰니스! 오늘을 추억하개 ‘포토촬영’(서문광장) 등이다. 스탬프 투어 미션 완료 후 완료증을 제시하면 굿즈 등 선물도 푸짐하게 증정한다.

Me&Pet렉처콘서트는 반려동물 전문기업인 보노몽(대표 박인호)이 꾸민다. 렉처콘서트는 보노몽이 추구하는 생명중심 사상을 재미있는 강의로 풀어낸다. 이날 메인 강연에는 국내 유일의 하버드대 고전문헌학자 배철현 박사가 반려동물 가족들 앞에서 ‘반려견이 왜 인류와 위대한 동반자인가’를 주제로, 반려동물 문화엔 인간중심이 아닌 생명중심 사고로의 대전환과 확산이 필요하다는 것을 역설할 예정이다. 배 박사는 하버드대 고대근동학과에서 박사를 받은 고전문헌학자로, 하버드대에서 세계 최초로 셈족어와 인도-이란어 고전문헌학을 동시에 전공해 박사학위를 취득했다. 그는 기원전 6세기 다리우스 대왕이 3가지 쐐기 문자로 기록한 베히스툰비문의 독보적인 권위자로 통한다. 그는 서울대 인문대학 종교학과 교수를 역임했고, 창의적 리더 육성을 기치로 한 대안 교육시설 건명원의 창립자 중 한 명이다. 이런 배 박사는 누구보다 반려동물에 대해 개인적으로나 학문적으로나 애정을 기울이면서 ‘반려동물 명강사’로도 활동해온 유명한 인물이다. 이에 이날 웰니스서울 펫Run 행사에 참여하는 반려동물 가족은 Pet사랑에 대한 진전된 팁을 많이 얻을 것이라고 보노몽 측은 렉처콘서트 개최 의미를 설명했다. 배 박사는 행사 전 코리아헤럴드와의 인터뷰를 통해 “반려견이 없었다면 오늘날 인간이 존재할 수 없었을 것”이라며 “3만5000년 이상 반려견은 인간의 일부가 돼왔고, 그래서 인류역사와 함께 위대한 동행을 해왔는데 그 이유와 의미를 렉처콘서트를 통해 재밌게 전달하겠다”고 했다. 그는 이런 뜻에서 보노몽이 추구하는 미앤펫 캠페인에 참여하고 있으며, 반려견 문화가 사람중심에서 생명중심으로 새롭게 탈바꿈하는데 손을 보태고 있다고 했다.

미앤펫캠페인 렉처콘서트 유기견 후원업체로는 보노몽 외에도 ▷보노몽앤코 ▷남산충정사 ▷목우촌 ▷자이언트케미컬 ▷보고바이오 ▷펫타리움 ▷제이준코스메틱 ▷아이렙미디어 ▷아크솔루션스 ▷케이그라운드 ▷원드몬 등이 참여한다.

반려동물 참여 신청과 함께 단연 시선을 끌고 있는 것은 펫누림사회적협동조합(이사장 박항준)이 준비한 반려동물유전자 검사. 200명 한정인 반려동물유전자검사는 유전자 진단 키트를 통해 반려동물의 건강 상태를 체크해 줌으로써 진정한 펫케어를 실천하는 것으로, 벌써부터 입소문을 타면서 많은 반려동물 가족이 동참할 것으로 보인다.

숲 뮤직(Music)이 웰니스다

웰니스의 본질 중 하나인 음악을 통한 웰니스콘서트는 이번엔 에코(Eco)뮤직웰니스로 진행된다. Eco뮤직웰니스는 W필하모닉오케스트라, 윈썸밴드가 무대위에 오르며 아름다운 선율을 내놓는다. W필하모닉오케스트라는 2022년 10월 재단법인으로 새롭게 출범하며 더욱 수준 높은 연주와 다양한 사회공헌 프로그램으로 문화예술 발전에 기여하고 있는 오케스트라다. 음악감독 겸 상임지휘자 김남윤에 의해 2008년 창단된 오케스트라는 창단 첫해 한국일보 고객 감동 그랑프리 대상(문화예술부문)을 수상하면서 신선한 충격을 선사했으며, 창단연주로 베토벤 교향곡 전곡을 2주에 걸쳐 선보여 국내 최초ㆍ최단기간의 수준 높은 연주로 주목받았다. 윈썸밴드는 국내에서 보기드문 기타, 첼로, 바이올린 조합의 밴드로, 프리즘홀 REFRESH 기획 공연, 서울 BOOK&콘서트 페스티벌, 코리아 탭 오케스트라 협연, 서리풀 문화페스티벌 공연, 서울시 봄밤의 클래식 페스티벌 등에서 활약했다.

이날 공연의 독보적 하이라이트는 미앤펫렉처콘서트가 끝남과 동시에 메인무대에서 올려지는 웅산 재즈 가수의 공연. 아시아 대표 재즈 가수인 웅산은 2003년 1집 앨범 ‘Love Letters’로 데뷔했고, 탁월한 곡 해석력으로 무장해 잿빛 묻어나는 우울한 발라드에서부터 파워풀한 비트 노래까지 모든 장르를 섭렵하면서 대중에 사랑받고 있다. 혼이 담겨 있는 목소리로 노래하는 그에겐 그래서 ‘힐링ㆍ치유의 보이스’라는 닉네임이 붙었다. 그는 재즈 슈퍼 익스프레스 프로젝트라는 이름으로 구성된 일본 최고의 뮤지션들과 함께 세계적인 뮤지션만 설수 있다는 블루노트에서 한국 뮤지션으로는 최초로 공연함으로써 글로벌 재즈 가수로서의 명성도 얻었다. 주최 측은 “웅산의 영혼을 울리는 노래는 사람의 아픔을 치유하고 복원케 하는 뭔가의 필(feel)이 있다”며 “힐링과 치유, 행복이라는 웰니스 개념에 최고로 적합한 가수라는 점에서 웅산을 웰니스 대표 뮤지션으로 내세우게 됐다”고 했다.

주목되는 것은 웅산 단독출연이 아니라는 점이다. 웅산은 이날 9명 이상의 뮤지션들과 함께하는 ‘난장’ 프로젝트로 참여한다. ‘난장’은 말 그대로 흥이 넘치는 놀이판으로, 흔히 볼수 있는 단정한 공연과는 달리 더 자유롭고 즉흥적이며 생생한 에너지가 넘치는 무대로 채워진다. 단순히 ‘보는 공연’이 아니라, ‘같이 숨 쉬고 즐기는 놀이판’이라는 게 주최 측의 설명이다.

에코뮤직웰니스 프로그램에선 이밖에도 시민들과의 국악과의 만남을 준비하는 등 클래식과 국악의 공존이라는 융합형 소통 음악도 선뵐 예정이다.

환경사랑이 웰니스다

친환경 웰니스를 표방하는 만큼 기후위기ㆍ기후테크와 관련해 시민들과 논의하고 소통하는 자리도 마련했다. 기후테크 전문기업 로우카본(대표 이철)과 함께하는 ‘기후토크쇼’다. 이 자리에선 탄소배출 증가에 따른 이상기후와 그것에 대한 극복을 주제로 토크쇼 형식으로 진행된다.

로우카본은 지난 연초 미국 라스베가스에서 열린 세계 최대규모의 테크 컨버전스(Tech Convergence) 박람회인 CES에서 자사만의 특화 기후테크 기술인 카본트리와 시티팜을 대중에게 선보인 바 있다. 이는 로우카본의 최첨단 솔루션이자, 글로벌 파트너십 추진과 동시에 탄소중립을 실현하기 위해 전세계적 행동을 촉진할 수 있는 최적의 플랫폼이었다고 회사 측은 강조했다. 전세계적인 환경 문제를 해결하기 위해 지속가능한 기술 개발을 추구하는 로우카본은 이날 토크쇼에서 탄소중립 실현과 그것이 가져올 미래테크에 대해 시민들과 대화에 나선다.

이철 로우카본 대표가 직접 모더레이터성 MC로 나서 흥미롭고도 재미있는 미래솔루션 그림을 제시할 예정이다. 특히 도시 탄소 포집의 혁신모델로, 세련된 가로등 모양의 스테인리스 스틸 원통형 장치로 설계된 대기 중 탄소포집(DAC) 장비인 카본트리, 도시 환경에 적합한 DAC 기반 스마트팜을 기후위기 극복 대안으로 선보임으로써 대중과 소통할 계획이다. 이철 대표는 “기후변화 대응에 강력한 첨단솔루션을 갖춰야 글로벌혁신을 주도할 수 있다”며 “인간의 행복 뿌리는 친환경에서 나오는 것으로, 시민들과 함께 기후위기 극복이 바로 웰니스라는 점을 즐거운 프로그램을 통해 공유하고 싶다”고 했다. 로우카본은 이날 토크쇼에서 티키타카(tiqui-taca) 형식의 생동감 있는 아젠다 논의와 함께 ‘기후토큰’ 경품도 마련하는 등 의미있고 특화된 행사로 만들기 위해 심혈을 기울이고 있다.

이 환경사랑 테마에선 에코줌바댄스, 키즈ㆍ시니어 패션쇼도 마련, 에코(Eco)와 펀(Fun)의 즐거움을 동시에 추구한다.

쉼이 있는 찻자리가 웰니스다

쉼과 여유, 마음의 힐링을 주는 초가을 향기와의 접목과 소통은 ‘아름다운 찻자리’가 책임진다. 차 시배지이자 왕(王)의 녹차로 유명한 하동의 다인들이 정성들여 차를 다리고 시민들에게 무료로 제공한다. 구체적으로는 대렴차문화원(원장 김애숙)을 중심으로 차 부스 8곳을 운영한다. 아름다운 찻자리 부스는 ▷홍차 티아트(1) ▷녹차(3) ▷말차(1) ▷청차(1) ▷연꽃차(1) ▷천상의이슬차(1) 등 다양한 찻자리를 준비했으며, 여기엔 하동의 유명한 차(茶)가 총출동한다. 서울향산다회(회장 한영용ㆍ보주박물관장) 역시 시민들에게 혀 끝을 맴도는 차 향기를 전달하는데 손을 거든다.

웰니스서울2025 테마부스는 30여개 이상 설치된다. 펫누림사회적협동조합의 반려동물유전자 검사를 비롯해 펫상품 전시 등 펫러버(Lover)들을 위한 부스가 눈에 띈다. 유기견협회, 한의사협회 등 웰니스 관련 협회도 부스에 동참한다. 푸드트럭도 운영된다.

테마부스 하이라이트 중 하나는 바로 서울디자인고등학교 학생들의 시민소통형 부스다. 디자인 쪽의 명문고로 부상하고 있는 서울디자인고 웹툰콘텐츠과와 푸드스타일디자인과 학생들이 직접 ‘숲愛 캐릭터를 활용한 머그컵 만들기’와 ‘숲愛 디저트’를 주제로 많은 시민들과 만나며 볼거리, 즐길거리를 제공할 예정이다.

웰니스서울2025 모두 숲愛 조직위원회도 구성했다. 최진영 헤럴드미디어그룹 대표가 웰니스서울 조직위원장을, 박상원 서울문화재단 이사장과 윤재웅 동국대 총장이 웰니스서울 공동조직위원장을 맡는다. 조직위 부위원장으로는 김영상 코리아헤럴드 사장, 박문희 예당미디어 대표가 이름을 올리며 실무를 챙긴다. 박인호 보노몽 대표는 펫웰니스서울 위원장, 박항준 펫누림사회적협동조합 이사장은 펫웰니스서울 공동위원장으로 펫관련 프로그램을 지휘한다. 기후웰니스서울 위원장은 이철 로우카본 대표가, 기후웰니스서울 공동위원장으론 김재희 가수(부활)가 맡는다. 찻자리웰니스서울 위원장은 김애숙 대렴차문화원장, 찻자리웰니스서울 공동위원장은 한영용 보주박물관장이 맡으며 초가을향(香)이 물씬한 숲속의 ‘하동 차(茶) 세상’을 연출한다.

