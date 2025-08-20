위생·안전관리, 지역주민 불편 예방 노력 등 중점 평가 ‘락고재 북촌 빈관’, ‘덕선재’, ‘라라게스트하우스’ 등 선정

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시와 서울관광재단이 대체숙박업계 역량 강화 지원을 위해 ‘2025 우수 서울스테이’ 공모를 진행하고 최종 18곳을 발표했다.

‘서울스테이’는 서울 소재 대체숙박업(외국인관광 도시민박업·한옥체험업)이 등록할 수 있는 서울 대표 숙박업 브랜드로 현재 670여개 업체가 등록되어 있다. 등록 업체에는 운영물품, 교육프로그램, 홍보마케팅 등 다양한 지원이 제공된다.

이번 공모에는 총 63곳이 지원해 3.5대 1의 경쟁률을 기록했으며 1차 서류평가와 2차 전문가 현장평가를 거쳐 최종 18곳이 선정됐다.

1차 평가는 숙소 현황·우수 서울스테이 기술서 등 제출된 서류를 평가했다. 2차 평가는 서류 통과 28곳을 대상으로 숙박·관광업계 전문가로 구성된 심사위원단이 직접 시설을 방문하여 ▷시설 및 위생·안전관리 ▷고객 서비스 ▷차별성 ▷업계 기여도·사업 추진 의지 등을 평가했다.

시는 지속 가능한 서울 관광 환경을 조성하고 고품격 숙박시설 운영을 권장하기 위해 ▷소음관리 및 생활폐기물 배출 방안 ▷인근 주민과의 소통 여부 ▷시설 위생관리 등도 평가항목에 반영해 선정했다고 설명했다.

올해 우수 서울스테이로는 ▷도심 속 한국적인 정취를 경험할 수 있는 ‘락고재 북촌빈관’ ▷북한산 전망을 한 눈에 볼 수 있는 전통 한옥 ‘덕선재’ ▷한강변 휴식을 만끽할 수 있는 ‘흑석함께집 비앤비’ ▷홍대의 개성 있는 문화와 활기를 즐길 수 있는 ‘라라게스트하우스’ 등 서울만의 다양한 매력을 담은 숙박시설 18곳이 선정되었다.

선정 업체에는 인테리어 개선, 안전시설 보강 등에 사용할 수 있는 최대 500만원의 사업비와 함께 외국인 체험단 협업, SNS 홍보마케팅 등 혜택이 주어질 예정이다.

이외 서울스테이와 관련한 자세한 숙박시설 정보는 공식 누리집(https:/stay.visitseoul.net/guide)에서 확인할 수 있다.

구종원 서울시 관광체육국장은 “서울을 찾는 국내외 관광객에게 안전하고 쾌적한 숙박환경과 차별화된 관광 경험을 제공하기 위해 앞으로도 서울만의 우수 숙박시설을 적극적으로 발굴하고 지원하겠다”고 말했다.