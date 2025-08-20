국내외 515개 기업 참여…전시·포럼·비즈니스 행사

[헤럴드경제=전새날 기자] 국내 최대 섬유 패션 전시회인 ‘프리뷰 인 서울(PIS) 2025’ 행사가 20일 개막했다.

올해 26회를 맞은 PIS는 이날부터 사흘간 서울 강남구 코엑스에서 열린다. ‘혁신·지속가능성·디지털 융합’을 키워드로 전시회, 글로벌 포럼, 세미나 등 행사로 구성했다.

전시회에는 국내외 515개 기업(국내 276개·해외 239개)이 참가해 섬유 소재·원단·패션 등 트렌드를 소개한다. 친환경, 산업·의료용 스마트 섬유, 인공지능(AI) 패션 테크 등 차세대 제품도 선보인다.

국내외 섬유 패션 전문가 등이 참여하는 글로벌 포럼과 분야별 전문 세미나도 열린다. 섬유 패션 산업의 지속가능한 성장 방향을 모색할 계획이다.

또 행사 기간 트렌드 페어, 해외 바이어·국내기업 간 비즈니스 매칭, 섬유 패션 스타트업의 피칭 스테이지 등 비즈니스 행사가 마련돼 국내 기업의 판로 개척을 지원한다.

산업부 관계자는 “아시아 대표 글로벌 전시회로 도약한 PIS가 글로벌 섬유 패션 산업의 지속가능한 미래를 여는 세계적 플랫폼이 되길 기대한다”라며 “정부는 첨단섬유 기술개발, 가치사슬의 친환경 전환, AI 적용 및 디지털화 확산 등을 통해 K-섬유 패션의 글로벌 경쟁력 강화를 지원할 것”이라고 말했다.