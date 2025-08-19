[헤럴드경제=김광우 기자] “대낮에 돌아다니는 건 처음 봤다”

서울 마포구에 거주하는 김모(30) 씨. 그는 요즘 집 주변에 출몰하는 ‘쥐’ 때문에 골머리를 앓고 있다.

처음에는 늦은 밤, 집 주변 화단에서 움직임이 느껴지는 정도였다. 하지만 대낮에도 쥐들이 한데 모여 움직이는 모습을 포착했다.

지난 주말에는 집 앞 도로 한가운데, 쥐 두 마리가 같이 죽어 있는 장면도 맞닥뜨렸다.

그는 “10년 넘게 서울에 살면서 쥐를 본 기억이 없었는데, 갑자기 자주 보여 당황스럽다”며 “모습이 징그럽기도 하고, 혹시나 병을 옮기지는 않을지 걱정된다”고 토로했다.

일부 우려가 아니다. 우리나라 도심에서 좀처럼 보기 힘들었던 ‘쥐’ 출몰이 잦아지고 있다.

주요 원인 중 하나로 지적되고 있는 건 ‘기후변화’. 기온 상승으로 인해 쥐의 겨울철 생존력이 올라간 데다, 번식 기간도 늘어났기 때문.

심지어 이같은 현상은 전 세계 주요 도시들에서 공통적으로 나타나고 있다. 이에 쥐를 매개체로 옮기는 치명적인 감염병에 대한 우려도 커진다.

학술지 사이언스 어드밴시스에 실린 미국 리치먼드대 연구팀이 미국, 일본, 캐나다 등 16개 도시를 대상으로 연구를 진행한 결과, 총 13곳에서 유의미한 수준의 쥐 개체 수 증가세가 포착됐다.

연구 대상 도시 중 최근 10년간 가장 쥐가 많이 늘어난 곳은 미국의 수도 워싱턴 DC. 10년 만에 개체 수 증가세가 4배에 육박했다. 도쿄 등 일부 도시에서는 개체 수가 줄었지만, 이 또한 적극적인 방역 대책이 추진된 결과인 것으로 분석됐다.

우리나라의 경우 쥐 출몰 관련 데이터를 별도로 취합하지 않아, 연구 대상에서 제외됐다. 하지만 연구에 따르면 쥐 개체수 증가 현상은 인구밀도가 높고, 녹지공간이 적은 도심일수록 더 빠르게 진행되는 것으로 나타났다.

주요국들과 비교해, 인구밀도가 높은 상황인 우리나라가 예외일 수 없다는 얘기. 실제 서울 등 우리나라 주요 도심에서도 최근 도심에서 쥐를 목격하는 사례가 있다.

쥐 출몰과 관련된 민원도 증가하며, 서울 주요 자치구들에서도 방역 대책 마련에 나서고 있다. 강남구에서는 아파트 단지 및 상업지역에 쥐 떼 출몰 신고가 접수되며, 상반기부터 스마트 쥐덫 설치 등 대응을 강화하고 있다.

강동구에서는 지난해부터 최근까지 총 80대의 스마트 쥐덫을 설치해 대응에 나섰다. 이 밖에도 양천구, 관악구 등에서 관련 민원이 증가한 데 따라, 각종 방역 조치를 시행하고 있다.

방역 관리로 자취를 감췄던 쥐가 다시 보이기 시작한 것은 ‘기온 상승’과 관련이 있다. 기후변화로 겨울철 평균 기온이 상승할 경우 쥐의 폐사율은 낮아지고 생존 기간이 연장된다. 추위로 죽는 쥐가 줄어들면서, 누적 개체수가 늘어난 것.

아울러 도심의 체감 온도가 높아지며, 겨울잠을 자지 않고 활동하는 사례도 늘어난다. 또는 짧은 동면 후 이른 시기에 번식을 시작하며, 연중 번식 기간이 늘어난다. 이 경우 번식 횟수가 늘어나며 개체수 확산 속도가 증가할 수밖에 없다.

아울러 이번 여름철에는 국지성 집중호우 등 비가 몰아 내리는 현상이 반복되며, 쥐 발견이 쉬워지고 있다. 도심 속 쥐는 하수관, 하수구 등에 서식처를 마련하고 살아간다. 하지만 많은 양의 비가 내리면, 서식처 기능이 상실되고 쥐의 활동 범위가 늘어난다.

지금처럼 서식처가 안전하지 않을 경우, 숨어 살던 쥐들까지 사람이 활동하는 구역까지 진출한다. 반복되는 폭우로, 쥐 목격 사례가 늘어날 수밖에 없는 환경이 조성된 셈이다

사정이 이렇다 보니, 쥐가 유발할 수 있는 질병에 대한 우려도 커지고 있다. 쥐는 여러 종류의 감염병을 매개하는 주요 ‘유해동물’로 취급된다. 활동구역이 넓어질 경우 보건 건강에까지 위협이 될 가능성이 크다.

대표적인 질병이 쥐의 소변이나 분비물 등을 통해 전파되는 ‘신증후군출혈열’. 고열, 출혈, 신부전 등 증상을 보이며 치사율이 최대 15%에 달한다. 발열, 근육통 등을 유발하는 ‘렙토스피라증’ 또한 쥐를 매개체로 하는 질병 중 하나다. 중증으로 진행될 경우 치명적이지만, 별도 백신이 없어 사전 예방이 중요한 질병으로 꼽힌다.

서울시 관계자는 “현재 쥐 출몰 민원 등이 접수될 경우 각 자치구에서 즉각적으로 방역 작업에 나서는 등 적극적으로 대응하고 있다”며 “쥐나 쥐의 흔적이 발견될 경우, 즉각 관할 구청이나 보건소에 알리면 다른 피해를 예방할 수 있을 것”이라고 말했다.